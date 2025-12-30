Com menos barulho, queima de fogos segue normas rígidas

Publicada em 30/12/2025 às 11h24
A virada para 2026 em Porto Velho será marcada por um evento de grande porte. O Viradão do Béra promete transformar o réveillon em um marco cultural, com a maior queima de fogos já realizada em Rondônia. A celebração ocorrerá na Avenida Farquhar, em frente ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e reunirá música, tradição e um show pirotécnico planejado para oferecer impacto visual, segurança e inclusão.
Além de mais de 10 horas de programação musical, com artistas regionais e participação nacional do cantor Tierry, o ponto alto da noite será o espetáculo de fogos, que reúne efeitos especiais, duração ampliada e rigor no cumprimento das normas técnicas.
O diretor de Cultura de Porto Velho, Vanderlei Silva, explicou que o planejamento atende diretrizes da administração municipal. “Atendendo à determinação do prefeito Léo Moraes, a gente está preparando uma queima de fogos excepcional para Porto Velho. Também estamos cumprindo todas as normas previstas na lei 5.623, que trata do uso de fogos de artifício no município e no estado, além das classificações previstas pelo Exército”.
A queima será realizada em área isolada dentro do complexo da EFMM, garantindo distância segura do público e redução significativa de estampido. A proposta busca proporcionar um espetáculo acessível para todos, incluindo pessoas sensíveis ao barulho, crianças, idosos e animais.
“A queima de fogos vai ser feita longe do público, cerca de 100 a 150 metros, com barulho reduzido. Tudo conforme a legislação, com estampido praticamente zero, para que a festa seja agradável para todas as pessoas que venham prestigiar o Viradão do Béra”, destacou Vanderlei.
Para o presidente da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Antônio Ferreira, o Viradão do Béra marca um novo momento para a capital. “Porto Velho vai viver um réveillon histórico. Estamos preparando um espetáculo de fogos inédito, pensado para emocionar as pessoas e valorizar esse momento tão simbólico, que é a chegada de um novo ano”.
O show pirotécnico terá duração estimada entre 8 e 10 minutos, com fogos de efeito e composição visual sequencial. “A expectativa é oferecer um espetáculo contínuo, com muitos efeitos especiais, criando um momento único para quem estiver celebrando a chegada de 2026”.
A programação segue pela madrugada, valorizando ritmos diversos e reafirmando o caráter cultural do evento.
PROGRAMAÇÃO
19h30 – 20h12 | Abertura – DJ Mário
20h13 – 20h55 | DJ Lacaia
21h00 – 22h30 | Elly Lima
22h30 – 22h40 | DJ Lacaia
22h40 – 23h55 | Samba +
23h55 – 00h20 | Solenidade oficial e queima de fogos
00h25 – 00h35 | DJ Leylson
00h40 – 02h00 | Atração nacional – Tierry
02h05 – 02h45 | G.R.E.S. São João Batista
02h50 – 03h50 | Banda do Vai Quem Quer
03h55 – 04h00 | DJ Leylson
04h00 – 05h00 | Estação do Forró
05h10 – 05h15 | DJ Leylson
05h15 – 06h00 | Juninho Ale
