Publicada em 24/12/2025 às 10h40
Em 2026 você vai ser feliz!
Você será feliz. Essa não é apenas uma frase de esperança — é uma afirmação de quem conhece a realidade de empreender no Brasil e, apesar de todos os desafios, segue em frente todos os dias. Sabemos que o caminho do empreendedorismo no Brasil é desafiador. Empreender exige coragem, resiliência e, acima de tudo, capacidade constante de adaptação. Ainda assim, é justamente essa dedicação diária e essa força de reinvenção que fazem do pequeno empresário um dos maiores pilares da economia nacional. Agradecemos profundamente a confiança, a parceria e o apoio de toda a nossa base ao longo deste ano. Desejamos que este Natal seja de paz, fartura e união em cada lar, ao lado de quem caminha junto nessa jornada. Mas nossos desejos para o próximo ano vão além das celebrações. Nós acreditamos — e reafirmamos — que somos o coração da economia do Brasil. Somos milhões de empreendedores que produzem, geram renda, empregos e sustentam famílias. Temos a força para mudar rumos, influenciar decisões e confrontar narrativas que não representam quem realmente trabalha e produz neste país. Somos cerca de 23 milhões de CNPJ’s ativos, sustentando aproximadamente 80 milhões de brasileiros. É o nosso esforço diário que mantém o funcionamento da economia dos serviços e de toda a estrutura pública nacional. Por isso, defendemos que essa força seja reconhecida e respeitada. Para 2026, queremos ver o empresário mais consciente do seu papel, dos seus direitos e do seu poder de mobilização. Defendemos a união da categoria para pressionar deputados e senadores por um novo teto de faturamento, que permita crescer, faturar mais e contribuir com impostos justos, equilibrados e compatíveis com a realidade de quem empreende. Também cobramos dos governos federal, estaduais e municipais o cumprimento integral das leis já existentes, especialmente o Simples Nacional e as regras do MEI, respeitando a filosofia com a qual foram criadas para facilitar, e não dificultar, a vida de quem empreende. Se conscientize que temos número para eleger até um Presidente da República, e acredite que com perseverança, organização e paixão pelo que fazemos, grandes conquistas são possíveis. Que 2026 seja um ano de crescimento, boas vendas, empresas saudáveis, funcionários valorizados e muito sucesso para todos os nossos negócios.
Nós, do SIMPI, seguimos ao lado de cada empreendedor.
Feliz Natal e um próspero 2026!
Fatores externos e internos que impactam a gestão das micro e pequenas empresas
As micro e pequenas empresas ocupam papel relevante na geração de emprego e renda no Brasil e operam em um ambiente marcado por múltiplos desafios. A análise de Vitor Stankevicius - Auditor e Perito Contador aborda os principais fatores que afetam a continuidade e a operação desses negócios, considerando elementos externos ao ambiente empresarial e aspectos internos relacionados à gestão. No ambiente externo, as empresas enfrentam fatores que fogem ao controle direto do empreendedor. Entre eles, destaca-se a inflação de custos, que eleva os preços de insumos e mercadorias destinadas à revenda. A dificuldade de repassar esses aumentos ao preço final, em um contexto de concorrência elevada, pressiona as margens operacionais. Soma-se a isso o patamar das taxas de juros, que limita o acesso a crédito por meio de empréstimos e financiamentos, afetando especialmente micro e pequenas empresas. Diante desses condicionantes externos, a análise aponta para a necessidade de maior atenção aos fatores internos da empresa, que podem ser identificados e ajustados ao longo do tempo. A gestão administrativa aparece como um elemento central nesse processo, especialmente por meio da adoção de procedimentos estruturados de planejamento, organização, direção e controle. O planejamento consiste na definição antecipada de metas e objetivos, bem como das ações necessárias para alcançá-los, podendo assumir caráter geral ou específico. A etapa seguinte, a organização, envolve a reunião e alocação dos recursos humanos e materiais necessários para executar o que foi planejado. Nesse momento, são estruturados as funções e os meios para atingir os objetivos estabelecidos. Na sequência, a direção está relacionada à condução das pessoas envolvidas nos processos empresariais, abrangendo a coordenação das atividades e a gestão das equipes. A administração de pessoas requer atenção constante, uma vez que influencia diretamente a execução das tarefas previstas no planejamento. O controle completa o ciclo administrativo ao verificar se as atividades estão sendo realizadas conforme o que foi definido nas etapas anteriores. Esse acompanhamento permite identificar desvios e promover correções ao longo do processo, assegurando maior aderência entre o planejamento e a execução.
Juros altos domaram a inflação, mas desequilíbrio fiscal persiste
A análise apresentada por Roberto Luis Troster, economista, parte do movimento recente de desaceleração da inflação no Brasil. O IPCA-15, indicador que utiliza a mesma composição do IPCA e antecipa parte do comportamento dos preços ao consumidor, registrou variação de 0,18%, abaixo das projeções do mercado. As estimativas dos analistas também vêm sendo revistas para baixo de forma recorrente, indicando uma tendência de arrefecimento inflacionário. Esse comportamento da inflação tem efeitos diretos sobre a economia. A redução do ritmo de aumento dos preços diminui a perda do poder de compra da moeda e amplia a previsibilidade para famílias e empresas. Além disso, o recuo da inflação influencia a condução da política monetária, uma vez que cria espaço para a redução da taxa básica de juros, atualmente em 15% ao ano. De acordo com a análise de Roberto Troster, a expectativa predominante é de que o Banco Central inicie o ciclo de cortes da taxa básica com reduções graduais, possivelmente a partir do primeiro trimestre do próximo ano. As projeções apontam para uma trajetória de queda ao longo do tempo, com a taxa podendo alcançar patamares próximos a 12% ao final de 2026 e em torno de 10% ao final de 2027, ainda que haja divergências entre os analistas quanto ao ritmo desses ajustes. A redução da taxa básica tende a se refletir em todas as demais taxas de juros da economia. Esse movimento ocorre em um contexto de desaceleração da atividade econômica, que passa a ser acompanhada pela queda dos preços. Com inflação mais baixa e juros em redução, cria-se um ambiente favorável para a retomada do crescimento econômico de forma mais consistente nos períodos seguintes.
Sebrae-SP alerta microempresas sobre risco de exclusão do Simples Nacional
MEI, Micro e Pequenas Empresas devem regularizar pendências com a Receita Federal até 31 de dezembro alerta o Sebrae-SP. Entre os dias 1º e 4 de agosto, a Receita Federal enviou os Termos de Exclusão para micro e pequenos empreendedores, incluindo MEIs, cuja exclusão está programada para 1º de janeiro de 2026, caso não haja a regularização dos débitos existentes. Os documentos foram enviados por meio do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN) e do portal e-CAC. Para que não sejam excluídos do Simples Nacional, o Sebrae-SP alerta que os empreendedores devem regularizar as pendências junto à Receita Federal até o dia 31 de dezembro. A analista de negócios do Escritório Regional do Sebrae-SP no Vale do Ribeira, Narelly Faria, explica que microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) receberam os Termos de Exclusão do Simples Nacional e os Relatórios de Pendências dos contribuintes no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional. “Os empresários podem acessar os documentos pelo Portal do Simples Nacional ou pelo Portal e-CAC da Receita Federal. O pagamento dos débitos pode ser feito à vista ou parcelado. Não é preciso comparecer a uma unidade da Receita Federal ou realizar qualquer outro procedimento após o pagamento das dívidas”, afirma Narelly. Os contribuintes que não regularizarem todos os débitos listados no Relatório de Pendências que acompanha o Termo de Exclusão dentro do prazo legal serão automaticamente excluídos do Simples Nacional na virada de 2025 para 2026. Se for MEI, também será desenquadrado do Simei a partir de janeiro de 2026. A analista do Sebrae-SP lembra que, caso haja divergências nos valores ou débitos informados no Termo de Exclusão, os contribuintes podem apresentar contestação ao Delegado de Julgamento da Receita Federal.
Fonte: Sebrae-SP
