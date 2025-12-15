Carreta “Agora Tem Especialistas” oferece consultas oftalmológicas e cirurgias de catarata

Publicada em 15/12/2025 às 08h44
A saúde em Ariquemes ganha mais agilidade e cuidado! A Carreta “Agora Tem Especialistas” já está no município, oferecendo consultas oftalmológicas e cirurgias de catarata, ampliando o acesso da população ao atendimento especializado.
O programa é uma ação do Governo Federal e do Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, para garantir saúde de qualidade no tempo certo para todos.
Os atendimentos começam a partir desta semana e devem seguir os agendamentos do SISREG. Se você deseja fazer uma consulta oftalmológica, procure a Unidade Básica de Saúde – UBS mais próxima de sua residência, para solicitar o encaminhamento.
Semsau | Secretaria de Saúde de Ariquemes
Ouvidoria SUS (69) 3516-2177
Endereço: Prefeitura de Ariquemes - Avenida Tancredo Neves, N°2166, Setor Institucional
