Campus celebra conquistas acadêmicas em Solenidade de Certificação e Premiação

Evento reuniu comunidade acadêmica, familiares e autoridades para homenagear estudantes concluintes de cursos de formação continuada e medalhistas de diversas olimpíadas científicas.
Na noite de 15 de dezembro, o auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, foi palco de um momento de celebração e reconhecimento. A Solenidade de Premiação e Certificação de Programas e Projetos marcou a entrega de certificados para concluintes de Cursos de Extensão e a condecoração de alunos que se destacaram em competições de conhecimento nacionais e internacionais.
A mesa de honra foi composta pela Diretora-Geral Substituta, Fernanda Leite Dias; pela Diretora de Ensino, Thays da Silva Mandu; pela Chefe do Departamento de Extensão (Depex), Luana Ferreira da Silva; e pelos Coordenadores de projetos Baltazar Casagrande (PartiuIF) e Kally Alves de Sousa (Viva Saúde) e o Professor Paulo Lacerda da Silva.
Um dos grandes destaques da noite foi a certificação de 44 estudantes do programa PartiuIF. O projeto, coordenado pelo Professor Baltazar, foca na inclusão digital e na integração de jovens da região ao universo técnico e superior. Com um índice de retenção notável, o programa reafirmou seu papel social na fronteira.
Na mesma linha de capacitação tecnológica, os concluintes do curso de Formação Continuada (FIC) em Introdução à Informática I receberam seus diplomas. Sob a orientação do Professor Paulo Lacerda, o curso capacitou cidadãos da comunidade externa, promovendo a democratização do acesso às ferramentas digitais essenciais para o mercado de trabalho.
A noite também foi de medalhas e honrarias. A Diretora de Ensino, Thays Mandu, destacou o crescimento do campus em competições de alto nível. Dezenas de alunos foram premiados por seus desempenhos em:
OBAFOG & OBA: Olimpíada Brasileira de Foguetes e de Astronomia e Astronáutica.
OBEnf: Destaque para a equipe que conquistou o 5º lugar nacional na 1ª Olimpíada Brasileira de Enfermagem.
Língua Inglesa: Reconhecimento à aluna Sofia Moquedace da Silva, medalhista de bronze na Olimpíada Brasileira da Língua Inglesa.
Ciências Exatas e Humanas: Premiações na OBFEP (Física), OBMEP e OMIF (Matemática), além das olimpíadas de Biologia e Geografia.
Literatura: Celebração do 3º lugar de Geovana Gabriele Rodrigues de Oliveira no V Concurso Entrenós de Expressão Poemática.
O Projeto Viva Saúde, Coordenado por Kally Sousa, também certificou novas profissionais por meio do curso FIC de Esterilização e Biossegurança para Manicures. A iniciativa reforça o compromisso do IFRO com a saúde pública e a qualificação de profissionais autônomos na região de Guajará-Mirim.
Em sua fala final, a Diretora-Geral Substituta, Fernanda Dias, frisou a missão institucional do IFRO de promover uma educação de excelência integrada ao desenvolvimento social e ambiental. "Esta noite é o reflexo do esforço conjunto entre servidores, alunos e famílias em prol de um futuro transformador", concluiu.
