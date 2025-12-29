Campanha de negociação da Energisa com até 80% de desconto termina amanhã, 30 de dezembro

Publicada em 29/12/2025 às 15h53
Clientes com faturas de energia em atraso têm até amanhã, 30 de dezembro, para aproveitar a campanha de regularização de débitos da Energisa, que oferece descontos de até 80% e condições diferenciadas para começar o ano com as contas em dia.
A campanha disponibiliza alternativas flexíveis para quem deseja sair da inadimplência, incluindo pagamento à vista via PIX, cartões de crédito e débito, além da possibilidade de parcelamento diretamente na fatura de energia.
Allan Melo, coordenador de Recebíveis da Energisa Rondônia, destaca:
"A campanha atende pessoas físicas e jurídicas com contas vencidas há mais de 30 dias. É uma oportunidade para regularizar a situação e começar o ano sem dívidas."
Outro diferencial é a comodidade da negociação pelos canais digitais, sem necessidade de deslocamento até uma agência. Allan reforça:
"O cliente pode resolver tudo pelo celular ou computador, de forma rápida e segura. Assim, aproveita as condições especiais e escolhe a opção que melhor se encaixa no seu orçamento."
No momento da negociação, é necessário ter em mãos documentos pessoais (CPF e RG) e uma conta de energia recente.
Canais oficiais da Energisa para negociação:
Energisa On, aplicativo disponível gratuitamente para celulares
site www.energisa.com.br
0800 647 0120 (Central de atendimento 24 horas)
(69) 99358-9673 – (WhatsApp Gisa)
