Calendário ampliado de ações culturais, de esporte e lazer movimentaram todas as regiões de Rondônia em 2025

Em 2025, o governo de Rondônia encerrou o ano com um calendário ampliado de ações culturais, de esporte e lazer que movimentaram todas as regiões de Rondônia. Grandes festas tradicionais, como o Arraial Flor do Maracujá e o Duelo na Fronteira, foram reforçadas por investimentos da gestão estadual, e a retomada de programas esportivos e liberação de editais da Política Nacional Aldir Blanc, que movimentaram a cadeia cultural do estado.
O Arraial Flor do Maracujá, realizado entre 1º e 10 de agosto, no Parque dos Tanques, em Porto Velho, reuniu quadrilhas, bois-bumbás e mais de 40 grupos folclóricos. O evento voltou a atrair grande público e movimentou setores de artesanato, alimentação e produção cultural. Outro destaque do ano, foi o Duelo na Fronteira, em Guajará-Mirim, que ocorreu entre os dias 12 e 17 de novembro, no Bumbódromo Márcio Menacho, em Guajará-Mirim. As disputas entre Flor do Campo e Malhadinho mantiveram viva a tradição do boi-bumbá rondoniense, reconhecida oficialmente como patrimônio imaterial do estado. O tema de 2025 trouxe reflexões ambientais e a valorização da Amazônia.
Arraial Flor do Maracujá reuniu quadrilhas, bois-bumbás e mais de 40 grupos folclóricos
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ano de 2025 foi marcado por importantes avanços na cultura, no esporte e na juventude. “Investimos para fortalecer nossas tradições, apoiar os artistas, ampliar oportunidades para os jovens e incentivar a prática esportiva em todas as regiões. Cada ação realizada demonstra o compromisso do governo em valorizar as pessoas, gerar desenvolvimento e garantir que as políticas públicas cheguem a todos”, salientou.
INVESTIMENTOS NA CULTURA
A Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) também executou em 2025 uma série de editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB):
Edital nº 01/2025 – Seleção de pareceristas culturais;
Edital nº 03/2025 – Fomento à Rede Estadual de Pontos e Pontões de Cultura;
Edital nº 04/2025 – Voltado à premiação de Pontos e Pontões de Cultura;
Edital nº 05/2025 – Prêmio “Trajetória de Agentes Culturais”;
Edital nº 08/2025 – Premiação PNAB – “Guardiões dos Saberes: Reconhecimento Cultural dos Povos Tradicionais: Indígenas, Quilombolas e Povos de Matriz Africana / Terreiros”.
Conferência também impulsionou a construção do novo Plano Estadual de Cultura
Com os editais, produtores, coletivos, mestres da cultura, grupos tradicionais e jovens fazedores de cultura puderam acessar recursos para manter projetos e iniciar novas ações. As chamadas foram estruturadas para alcançar regiões urbanas e comunidades rurais.
CONFERÊNCIA DE CULTURA
Durante a 7ª Conferência Estadual de Cultura, realizada de 10 a 14 de novembro, em Presidente Médici, o governo de Rondônia deu posse à nova gestão do Conselho Estadual de Política Cultural (CEPC/RO) para o biênio 2026–2027. O encontro, promovido pela Sejucel, com apoio do Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB), reuniu representantes dos 52 municípios e marcou o encerramento da gestão anterior, além de reforçar o diálogo estadual sobre o fortalecimento das políticas culturais. Foram eleitos Édier William Medeiros da Silva, da Sociedade Civil, para a presidência, e Alécio Valois Pereira de Araújo, do Poder Público, para a vice-presidência. A conferência também impulsionou a construção do novo Plano Estadual de Cultura, já aprovado no PAAR, fortalecendo o Sistema Estadual de Cultura por meio de debates, reuniões setoriais, atividades formativas e ampla participação social.
PROJETOS E AÇÕES DE FORMAÇÃO
A área da juventude também teve avanço durante o ano. A Sejucel apoiou projetos comunitários, ações formativas e eventos voltados à participação e empreendedorismo jovem. Oficinas e festivais culturais no interior foram realizados com apoio técnico e, em alguns casos, com recursos via emendas parlamentares, ampliando a participação de jovens criadores e coletivos independentes. Com o objetivo foi descentralizar oportunidades e estimular que jovens do interior também tivessem acesso à cultura, esporte e capacitação.
Em 2025 teve a apresentação do mascote oficial do JIR
JOGOS INTERMUNICIPAIS
Um dos maiores destaques do esporte em 2025 foi a realização dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), que aconteceu de 9 a 22 de outubro, cuja fase final ocorreu em Ji-Paraná. Delegações de diversos municípios competiram em modalidades como atletismo, futsal, handebol, vôlei e natação.
O evento movimentou atletas de alto rendimento e profissionais esportivos, além de estimular políticas de esporte nas prefeituras do interior. A competição também trouxe impacto econômico para o município-sede, com aumento na ocupação de hotéis, restaurantes e comércios locais.
O secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira, destacou que 2025 foi um ano de consolidação do trabalho da Secretaria. “Ampliamos editais, reforçamos grandes eventos, retomamos programas esportivos e estimulamos ações voltadas à juventude em parceria com municípios e coletivos culturais. Nosso compromisso foi garantir organização, transparência e resultados que impactassem diretamente a população. Atuamos para fortalecer o Sistema Estadual de Cultura, descentralizar oportunidades e valorizar os agentes culturais, esportivos e sociais de Rondônia.”
