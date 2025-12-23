Café da manhã gratuito reflete na economia e proporciona momentos de interação entre beneficiários, em Porto Velho

Publicada em 23/12/2025 às 16h42
Aos 65 anos, aposentado, Marcos Uchôa, é um dos beneficiários da Rede Prato Fácil, que além do almoço servido a R$ 2 para famílias em situação de vulnerabilidade social, iniciou na segunda-feira (22) a oferta do café da manhã, gratuito, por meio do programa Pão Nosso, em sua fase piloto em 15 estabelecimentos credenciados em Porto Velho. Uchôa conta que teve uma vida social razoável até se tornar cadeirante após ser picado por uma cobra, resultando na amputação de uma das pernas. Por conta disso, atualmente ele vive com auxílio do Benefício de Prestação Continuada (BPC), um dos critérios para ser atendido pela Rede Prato Fácil, implantada pelo governo do estado, por meio da Secretaria da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). O café da manhã é servido de segunda a sábado, das 6h às 9h.
“Sou beneficiário do Prato Fácil desde que começou a atender no bairro 4 de Janeiro e além da comida de qualidade ofertada no almoço e agora com o café da manhã gratuito, considero importantes também os momentos de interação que esses programas proporcionam para pessoas, que assim como eu, moram sozinhas e não têm com quem interagir em suas casas”, destacou, ao mesmo tempo em que conversava com outros dois beneficiários.
Solteiro, aos 55 anos, José Mourão por enquanto é diarista, mas como concluiu recentemente o curso de Letras/Espanhol, espera que em breve esteja trabalhando na área. Ele afirmou que almoça em um dos restaurantes credenciados sempre que não está trabalhando, e comemorou a chegada do Pão Nosso por representar mais economia. “Vale reforçar que não se trata apenas de um simples café. É um café reforçado, praticamente um almoço”, observou.
A exemplo do almoço, o café da manhã também funciona com as opções de consumo no local ou para viagens. “Assim como faço com o almoço, prefiro pegar o café e levar para casa”, disse a dona de casa Osmarina Valentim, enquanto saía do restaurante com 4 cafés. “Com esses programas a gente tem economizado bastante e se alimentado bem melhor, com um cardápio elaborado por nutricionista, que inclui frutas e verduras”, completou.
Criado em 2024 por iniciativa da Seas, o programa atende pessoas ou famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita de até meio salário mínimo, aposentados que recebem até um salário mínimo ou pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta que a proposta do programa é garantir a primeira refeição do dia com mais qualidade para que isso reflita também no melhor desempenho dos beneficiários em suas atividades diárias.
Já a secretária da Seas, Luana Rocha adiantou que assim como o almoço do Prato Fácil, o Pão Nosso deverá ser expandido gradativamente para outros municípios.
Durante os seis dias, além do café puro ou com leite, chá ou leite puro, os beneficiários contarão com um cardápio variado, como por exemplo, pão com ovo ou carne bovina, tapioca com carne bovina e cuscuz com ovo ou carne bovina, sempre acompanhados com uma fruta.
ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS
Restaurante Papaia
Avenida Nações Unidas, 319, Km 1 – Centro
Sabor do Chef
Rua Natanael de Albuquerque, 191 – Centro
Semprebom
Avenida Campos Sales, 2645 – Centro
Predileta
Rua Vicente Rondon, 4437 – bairro Rio Madeira
Sorv-Park
Avenida Imigrantes, 2581, Galpão D – bairro Costa e Silva
Chef e Nutri
Rua Sucupira, 5199, Casa 02 – bairro Nova Floresta
Distribuidora França
Rua Fernando Cortes, s/n – bairro Aeroclube
Federal Burger
Rua Sucupira, 4148 – bairro Nova Floresta
Panificadora Two Brothers Gourmet
Rua Humberto Florêncio, 5403 – bairro Cidade Nova
Restaurante Norte Sul
Rua da Beira, 6191, Sala 05 – bairro Nova Porto Velho
Rota 22
Avenida Pinheiro Machado, 5826 – bairro Igarapé
Espaço Sabor Raiz
Rua Itapema, 5246, subesquina com a Gregório Alegre, 5750 – bairro Aponiã
O Gostosão Hamburgueria, Picanharia, Pizzaria e Choperia
Rua Alexandre Guimarães, 8596 – bairro Tancredo Neves
W Melo (Tá no Prato)
Avenida Amazonas, 4242 – bairro Agenor de Carvalho
Restaurante Capixaba
Avenida José Vieira Caúla, 3411 – bairro Embratel
