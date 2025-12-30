Bombardeamento dos EUA atingi barco no Oceano Pacífico; já há 107 mortos

Publicada em 30/12/2025 às 15h26
Os Estados Unidos realizaram, nesta segunda-feira (29), mais um ataque em águas internacionais e, desta vez, aconteceu no Pacífico Oriental. O ataque foi gravado e o vídeo foi também ontem compartilhado nas redes sociais.
"Em 29 de dezembro a Força Conjunta Southern Spear, sob indicação do Secretário de Defesa dos Estados Unidos, realizou um ataque cinético letal contra uma embarcação operada por Organizações Terroristas Designadas em águas internacionais", lê-se na nota divulgada na rede social X (antigo Twitter).
De acordo com a nota publicada pelo Comando Sul dos EUA, os serviços secretos confirmaram que a embarcação estava "em trânsito por rotas conhecidas de narcotráfico no Pacífico Oriental e estava envolvida em operações de narcotráfico".
"Dois narcoterroristas do sexo masculino foram mortos. Nenhuma força militar dos EUA sofreu danos", finaliza a publicação.
De acordo com as publicações internacionais, as dezenas de ataques dos EUA que têm vindo a acontecer nos últimos meses na região já causou 107 mortos. Desde agosto que Washington tem mobilizado militares para esta região com o pretexto de que está combatendo o narcotráfico.
A Venezuela, Maduro e um "forte ataque"
O combate ao narcotráfico tem sido um tema em cima da mesa desde que Donald Trump assumiu o cargo de presidente dos EUA, em janeiro. Mas, na sequência destes ataques, poucas têm sido as evidências que comprovam que os alvos atingidas pelos EUA fazem mesmo parte de rotas de narcotráfico.
Nesta luta contra o narcotráfico, uma das medidas da administração Trump foi restringir o tráfego de petroleiros que entram e saem da Venezuela. Trump justificou que é necessário diminuir as receitas da exportação de petróleo que financiam o narcoterrorismo. No meio destas medidas, Trump acusou ainda o seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, de roubar petróleo de empresas norte-americanas e usar as receitas do petróleo para financiar atividades criminosas. Mais uma vez, não foram apresentadas provas que sustentassem estas acusações.
Já na segunda-feira a imprensa norte-americana citou uma entrevista de Trump dada à rádio WABC na sexta-feira, em que o presidente dos EUA dizia que tinha sido destruída uma "grande instalação" usada por uma rede de narcotráfico controlada pela Venezuela, sem esclarecer se o ataque ocorreu em território venezuelano.
De acordo com Trump, esse ataque aconteceu na semana passada, em uma operação que descreveu como "forte". Já nas últimas horas, a publicação The New York Times avançou que os EUA realizaram a primeira operação em território venezuelano em um ataque com drones na semana passada contra um porto.
A publicação referiu ainda que o ataque da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês) teve como alvo um cais que as autoridades norte-americanas acreditam ser utilizado pela organização criminosa transnacional Tren de Aragua para armazenar narcóticos e prepará-los para o transporte marítimo.
As fontes, que pediram para não ser identificadas, indicaram ao jornal que não havia ninguém no local no momento do impacto e que não houve vítimas mortais.
