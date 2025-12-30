Autarquia Municipal de Trânsito intensifica fiscalização durante o período de fim de ano
Por Assessoria
Publicada em 30/12/2025 às 14h15
Fim de ano é tempo de celebração, encontros e responsabilidade, também no trânsito.

O mais importante é chegar bem. E com segurança.

A fiscalização será intensificada neste período. Tolerância zero para atitudes que colocam vidas em risco.

Cuide de você. Cuide de quem você ama. No trânsito, o respeito salva vidas.

Prefeitura de Ji-Paraná e AMT: Por um fim de ano seguro para todos.

