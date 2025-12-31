Ataque dos EUA à Venezuela foi feito pela CIA em porto e mirou Trem de Aragua, diz jornal

Publicada em 31/12/2025 às 09h48
O primeiro ataque das forças dos Estados Unidos dentro da Venezuela foi conduzido pela CIA, a Agência Central de Inteligência dos EUA, e alvejou um porto supostamente usado por narcotraficantes, de acordo com uma reportagem do jornal "The New York Times" com base em fontes do governo norte-americano.
👉 O ataque, segundo Washington, ocorreu na semana passada, mas foi anunciado apenas na segunda-feira (29) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (leia mais abaixo). Trump, no entanto, não detalhou nem o alvo da ofensiva e nem quem a conduziu.
De acordo com as fontes ouvidas pelo The New York Times, a ação ocorreu em um porto em território venezuelano que Washington diz acreditar ser uma das bases das operações da gangue Trem de Aragua.
No local, o grupo estocava narcóticos e preparava barcos para levar as drogas aos Estados Unidos, ainda de acordo com as fontes do jornal norte-americano. Ainda de acordo com a reportagem, ninguém morreu na ofensiva dos EUA.
O governo de Donald Trump ainda não havia confirmado as informações até a última atualização desta reportagem.
Ataque
Trump anunciou na segunda-feira (29) que forças americanas atacaram uma instalação usada pelo narcotráfico na Venezuela.
