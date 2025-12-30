Assistência técnica e extensão rural encerra 2025 com metas executadas e valores recordes na produção cafeeira

Publicada em 30/12/2025 às 12h02
O governo de Rondônia encerra o ano de 2025 com mais de 90% das metas estabelecidas para a assistência técnica e extensão rural, devidamente cumpridas, revela a versão prévia do relatório anual de atividades elaborado pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO). O setor agropecuário é a base da economia do estado, razão pela qual a Emater-RO executa oito programas e projetos de desenvolvimento, com destaque para projetos de aumento da qualidade e produtividade da produção agropecuária, especialmente café e leite, produtos responsáveis pela maior ocupação da mão de obra rural.
A Emater-RO iniciou o ano, com um orçamento de 105 milhões para atender os 52 municípios e mais 21 distritos do estado, beneficiando uma população de 170 mil pessoas que tiram seu sustento da agricultura familiar. No decorrer do ano foram sendo agregados outros convênios e contratos, incluindo emendas parlamentares que trouxeram recursos, investidos em equipamentos e insumos que beneficiaram diretamente produtores e organizações da agricultura familiar, elevando o montante orçamentário para 146 milhões de reais.
Os valores orçados foram aplicados conforme o cronograma orçamentário disponibilizado pelo governo de Rondônia, o que permitiu o alcance pleno das metas estabelecidas no Proater 2025 (Programa Anual de Trabalho), que previa assistência técnica individualizada às famílias produtoras, e também de modo coletivo, através de reuniões para demonstração técnica, captação de propostas de crédito e cursos de capacitação para produtores, inclusive a realização de pelo menos três grandes eventos, com centenas de participantes, executados por cada um dos 73 escritórios da Emater-RO.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os dados confirmam o cuidado e os acertos nos investimentos do governo no principal setor produtivo do estado. “A evolução da produção agropecuária em Rondônia demonstram o compromisso da gestão estadual com o produtor e com o futuro da agricultura familiar no estado”, enfatizou.
LAVOURAS DE CAFÉ
Em relação às lavouras todos os gráficos demonstrativos da produção nos últimos quatro anos apresentam crescimento constante, e no caso especifico da lavoura do café dados estatísticos levantados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), através da análise de imagens de satélite, apresentam uma área plantada de 40.762 mil hectares.
Segundo o gerente técnico da Emater-RO, Geraldo Souza Ferreira Filho, “considerando-se que esta metodologia é incontestável, podemos esperar para a safra 2026/ 2027 até o dobro da produção obtida na safra 2024/2025”, afirmou.
