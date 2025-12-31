Ariquemes celebra chegada do Ano Novo em grande estilo no Espaço Alternativo
Por Assessoria
Publicada em 31/12/2025 às 08h47
Ariquemes;RO - Que 2026 venha carregado de esperança, fé, trabalho e muitas conquistas para cada família ariquemense. Seguimos firmes, com compromisso, dedicação e amor por nossa cidade, construindo todos os dias uma Ariquemes mais justa, humana e cheia de oportunidades.

Que seja um ano de novos sonhos, novos caminhos e muitas vitórias!

CELEBRAÇÃO

Reúna a família e os amigos e venha celebrar a chegada do Ano Novo em grande estilo no Espaço Alternativo! Durante todo o evento teremos exposição de artesanato e uma deliciosa praça de alimentação para você aproveitar cada momento!

Confira o cronograma de shows:

Abertura | 19h30 às 21h00

Ari Santos e os Recampados

21h às 22h

DJ Sérgio Xavier animando a galera

22h às 00h

Gabriel Lener

Virada do Ano | 00h às 2h30

Diego Cobra vai comandar a festa e fazer todo mundo dançar até o amanhecer!

Venha celebrar, agradecer e começar o novo ano com muita música, alegria e energia boa!

A Prefeitura de Ariquemes preparou tudo com carinho para você!

