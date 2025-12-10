Alex Redano propõe audiência pública para discutir crise na política de preços do leite em Rondônia

Publicada em 10/12/2025 às 09h18
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou requerimento solicitando a realização de audiência pública no dia 15 de dezembro de 2025, às 14h, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (Acia). O encontro tem como objetivo debater, junto ao setor produtivo e às autoridades competentes, soluções para a grave crise enfrentada pela cadeia leiteira em Rondônia.
Segundo o presidente da Casa, a atual política de preços praticada por indústrias e laticínios tem tornado insustentável a continuidade da atividade, atingindo diretamente milhares de produtores rurais. Alex Redano alerta que o tema exige atenção urgente do poder público, dada sua relevância econômica e social. Ele destaca que a situação vivida pelos produtores é preocupante, já que os valores pagos hoje não cobrem os custos de produção, o que tem levado muitas famílias a deixarem a atividade.
A audiência pública na sede da Acia, em Ariquemes, reunirá representantes do governo, entidades rurais, produtores, laticínios e especialistas do setor. Alex Redano ressaltou que tem recebido inúmeras reclamações sobre a política de preços do leite e que produtores têm procurado seu apoio para garantir que a produção em Rondônia tenha um valor justo para todos que investiram na atividade leiteira. A intenção é ouvir as demandas da categoria, identificar gargalos e buscar encaminhamentos que resultem em mudanças efetivas na política de preços.
A proposta de audiência pública foi subscrita pela deputada Cláudia de Jesus (PT). A parlamentar afirmou que o preço do leite precisa ser revisto com urgência, já que a atual política tem penalizado pequenos e médios produtores que sustentam grande parte da economia rural do estado. Cláudia reforçou que a revisão é fundamental para garantir renda, permanência no campo e estabilidade para as famílias que dependem da atividade.
Na justificativa do requerimento, Alex Redano destaca que o clamor do setor produtivo motivou a proposição. Ele afirma que, diante da gravidade da situação, é imprescindível e urgente colocar o debate em pauta. O presidente da Assembleia Legislativa reforça que conta com o apoio dos demais parlamentares para aprovação da matéria e reafirma seu compromisso em defender o produtor rural rondoniense.
