Ações da Semtran trouxeram modernidade, eficiência e justiça social

Em 2025, a Secretaria Municipal de Mobilidade, Segurança e Trânsito (Semtran) consolidou uma série de ações que promoveram acessibilidade, inovação e justiça social na mobilidade urbana de Porto Velho. As medidas impactaram diretamente o cotidiano da população, contribuindo para tornar a capital mais funcional, humana e acessível.
Um dos marcos do ano ocorreu em fevereiro, com a entrega do primeiro Ônibus Sensorial do município, voltado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O veículo conta com área interna adaptada, poltronas preferenciais na cor amarela e recursos que reduzem a sobrecarga sensorial, proporcionando um ambiente mais seguro aos usuários.
Na sequência, foi anunciada uma das medidas mais celebradas pela população: a redução da tarifa do transporte coletivo pela metade, passando de R$ 6 para R$ 3, com valor de R$ 1,50 para estudantes. A iniciativa representou um alívio financeiro para milhares de famílias da capital.
A tecnologia também ganhou protagonismo nas ações da Semtran. Em julho, a antiga bilhetagem eletrônica foi substituída pela Bilhetagem Digital Bipay, que trouxe mais segurança, agilidade e praticidade ao usuário do sistema de transporte público.
A Semtran também avançou em intervenções viárias que reorganizaram o fluxo de trânsito em pontos estratégicos da cidade. Foram implantadas direitas livres, instituída a mão inglesa na Avenida Jorge Teixeira, instalados sistemas de canalização em cruzamentos de grande circulação e readequadas rotatórias em áreas de alto movimento. A secretaria instalou novos semáforos na Rua Mané Garrincha e na Rua Açaí, ampliando a segurança viária em regiões de crescimento urbano.
A gestão também ampliou áreas de estacionamento em regiões comerciais, como no centro da cidade e no entorno do shopping, além de retirar proibições que já não atendiam às necessidades atuais de mobilidade. As medidas facilitaram o acesso aos corredores comerciais, organizaram o fluxo de veículos e reforçaram a prioridade para pedestres e usuários do transporte público.
O ano de 2025 marcou ainda uma nova fase no diálogo com os taxistas. Por meio da atuação da Semtran, decretos foram editados para atualizar normas da categoria e apoiar a renovação da frota, gerando melhorias tanto para profissionais quanto para passageiros.
Durante todo o ano, a Semtran manteve suas atividades administrativas essenciais, como emissão de notificações, instruções técnicas, pareceres, aprovações de projetos, vistorias e certidões de conclusão de calçadas. A secretaria também lançou a cartilha normativa de construção de calçadas e realizou o 1º Fórum Municipal de Mobilidade Urbana.
Para o secretário municipal de trânsito, Iremar Lima, o ano representou um avanço significativo em temas essenciais à mobilidade local. “Conseguimos aproximar a Semtran da população, mostrando que nossas atividades vão além da regulação do trânsito. Em 2026, continuaremos focados em ampliar a qualidade do serviço e investir em infraestrutura moderna para o usuário”.
Ao implantar soluções inspiradas em modelos internacionais, promover reorganizações viárias, investir em tecnologia e priorizar usuários vulneráveis, a Semtran demonstrou que é possível realizar uma gestão moderna, centrada nas pessoas e comprometida com a eficiência da mobilidade urbana em Porto Velho.
