Ações da Secom impulsionam comunicação da prefeitura de Porto Velho

A Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) encerra o ano com um balanço marcado por avanços na organização da comunicação institucional da Prefeitura de Porto Velho. Elevada ao status de secretaria, a Secom passou a ocupar papel central na articulação entre o poder público e a população, assumindo a responsabilidade de dar transparência às ações do executivo, divulgar serviços essenciais e fortalecer o diálogo com os cidadãos.
Ao longo do ano, a Secom ampliou a produção de conteúdo jornalístico, intensificou o uso das redes sociais oficiais e reforçou a relação com os veículos de comunicação locais. Além disso, a secretaria atuou na divulgação de ações em diferentes setores, como por exemplo, nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e assistência social, passou a ocorrer de forma mais frequente e integrada.
CAPACITAÇÃO
Outro avanço apontado pela gestão foi a reorganização interna da pasta, com definição de fluxos de trabalho, padronização da identidade visual e maior integração com outras secretarias. Entre as iniciativas do ano, foi realizado o I Workshop de Comunicação, uma capacitação voltada para os servidores que atuam na área de comunicação. O evento teve como objetivo fortalecer as práticas profissionais, promover integração entre as equipes e valorizar a comunicação pública como ferramenta de aproximação com a população.
“Foi um ano de reestruturação da comunicação da prefeitura, com desafios que foram conquistados com o apoio de toda a equipe. Lembrando que a comunicação pública precisa ser clara, acessível e contínua. O cidadão tem o direito de saber o que está sendo feito e como acessar os serviços”, destaca Francisco Costa, secretário de comunicação adjunto.
TRANSMISSÕES AO VIVO
Entre as ações desenvolvidas ao longo do ano, a Secom também destacou a realização de transmissões ao vivo por meio dos portais oficiais da Prefeitura, no canal do Youtube e Instagram, Facebook ampliando o acesso da população a eventos institucionais, coletivas, lançamentos de programas, eventos e outras notícias de interesse público.
Destaque para o aniversário de Porto Velho, que contou com uma grande programação e tudo foi transmitido ao vivo: show nacional Joelma, bolo de mais de 100 metros e o retorno da locomotiva. Na abertura do natal Porto Velho Luz, as equipes também estavam ao vivo acompanhando a inauguração das luzes e visitação do público. A iniciativa contribuiu para reforçar a transparência das ações governamentais e permitir que os cidadãos acompanhassem, em tempo real, as festividades, reforçando a comunicação direta entre o poder público e a sociedade.
GESTÃO COMUNICATIVA
Em 2025, a Comunicação Digital da Prefeitura de Porto Velho implementou uma estratégia focada em aproximar a gestão da população, democratizando o acesso aos conteúdos. As redes sociais passaram a adotar uma abordagem mais humana, transparente e conectada, priorizando informações claras, linguagem acessível e conteúdo que facilitem a compreensão das ações públicas. Foram mais de 1.125 publicações no feed e 2.913 stories ao longo do ano. Comparado ao resultado do ano anterior, o Instagram alcançou 53% mais impressões.
O trabalho constante resultou também em um crescimento significativo no número de seguidores em plataformas digitais como o Instagram, que passou de 86.244 para 116.696, representando um aumento de cerca de 35%. O portal oficial da Prefeitura de Porto Velho registrou um aumento significativo na produção de conteúdo jornalístico, com 2.773 matérias publicadas, antes 1.794 em 2024, representando um crescimento de aproximadamente 55%. O aumento reflete o esforço da equipe da Secom em ampliar a divulgação das ações do governo e garantir que a população tenha acesso rápido e transparente às informações públicas.
“Quero parabenizar toda a equipe da comunicação pelo trabalho sério e comprometido que vem sendo realizado, tanto nas plataformas digitais quanto no site oficial da prefeitura. A nossa comunicação tem sido fundamental para garantir transparência, levar informação de qualidade à população e aproximar a gestão do cidadão. Esse esforço diário fortalece o serviço público e contribui para uma Porto Velho mais participativa e informada”, disse o prefeito Léo Moraes.
