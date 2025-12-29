Ação integrada reaproveita 100% da poda de árvores e gera economia ao município

Publicada em 29/12/2025 às 11h45
Na manhã de sábado, 27 de dezembro, a Prefeitura de Porto Velho iniciou uma ação integrada voltada à manutenção urbana, sustentabilidade ambiental e segurança viária. A iniciativa envolve a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric), com apoio da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade (Semtran) no controle do tráfego durante os serviços.
As atividades ocorrem nas principais avenidas da capital e seguem um fluxo operacional coordenado: a Sema realiza a poda das árvores; em seguida, a Seinfra faz a trituração imediata do material vegetal; por fim, a Semagric recolhe os resíduos no próprio local e os encaminha ao pátio da secretaria, onde passam pelo processo de compostagem.
Nesse espaço, galhos, folhas e demais resíduos vegetais são convertidos em composto orgânico. Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovani Marini, a iniciativa reforça a gestão ambiental do município.
“Esse material que antes era destinado ao aterro sanitário agora é totalmente reaproveitado, transformando-se em composto orgânico que será distribuído gratuitamente para a agricultura familiar, produtores rurais e moradores interessados”.
O processo de compostagem leva, em média, de três a seis meses, dependendo de fatores climáticos. Após esse período, o composto estará disponível para retirada na Semagric, incentivando práticas sustentáveis e o aproveitamento adequado de resíduos orgânicos.
A ação também contribui para o paisagismo urbano e para a eficiência da iluminação pública, já que a poda preventiva evita que galhos encubram luminárias e redes elétricas. Na segurança viária, a manutenção reduz riscos em vias de grande circulação e previne quedas de galhos sobre a pista.
Giovani Marini ressaltou ainda o impacto econômico da iniciativa. “Essa trituração e reaproveitamento do material geram uma economia estimada em cerca de 2 milhões de reais por ano para o município. É uma ação que zela pelo erário público e demonstra responsabilidade com os recursos da cidade”.
Atualmente, Porto Velho trata 100% do material proveniente das podas de árvores, prática pouco adotada no país e observada em capitais como Florianópolis. A meta da Prefeitura é ampliar o projeto a partir do próximo ano, incluindo também o material resultante do roço no mesmo processo de compostagem.
Com isso, poda e roço passarão a integrar um sistema único de reaproveitamento, ampliando benefícios ambientais, operacionais e econômicos para a cidade.
