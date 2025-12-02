2ª fase reforça fiscalização de monitorados eletrônicos em Porto Velho e Candeias do Jamari

Publicada em 23/12/2025 às 16h18
O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), deflagrou na manhã desta terça-feira (23) a segunda fase da Operação Sinal Zero, uma ação de fiscalização conduzida pela Polícia Penal, através da Unidade de Monitoramento Eletrônico do Sistema Prisional (Umesp). Nesta etapa, 17 alvos serão fiscalizados, todos com irregularidades relacionadas ao descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, como saída da rota autorizada e desligamento do equipamento, além de tentativas de contato sem sucesso por parte da equipe técnica. Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que esse trabalho reforça o controle, previne novos crimes e assegura mais tranquilidade à população.
ÁREAS FISCALIZADAS
A operação ocorre em áreas da zona Norte, zona Sul e zona Leste de Porto Velho, além do município de Candeias do Jamari, e integra a rotina permanente de fiscalização da Umesp, que é intensificada no período de fim de ano, em razão do aumento do fluxo urbano e da necessidade de reforço na segurança pública.
Segundo o diretor da Umesp, Eliel de Souza, a ação tem caráter preventivo e de controle. “O monitoramento eletrônico exige acompanhamento constante. Quando há rompimento do dispositivo eletrônico ou descumprimento de regras, como recolhimento domiciliar em hora predeterminados e desligamento, a resposta do estado é imediata.”
AÇÕES INTEGRADAS
A Operação Sinal Zero faz parte de um conjunto mais amplo de iniciativas do governo de Rondônia e da Sejus para reforçar a segurança prisional e o monitoramento de pessoas privadas de liberdade, incluindo revistas gerais e ações de fiscalização do monitoramento eletrônico em diversos municípios do estado, realizadas recentemente como parte do planejamento estratégico de fim de ano e voltadas para o fortalecimento da segurança pública e do controle interno do sistema prisional.
Para o secretário de Estado da Justiça, Marcus Rito, a operação demonstra o compromisso institucional com a ordem e a legalidade. “A Operação Sinal Zero mostra que o sistema funciona, que há fiscalização efetiva e que o descumprimento das regras gera consequências, assegurando mais controle e mais segurança para a sociedade”.
