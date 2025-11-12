Tribunal de Contas de Rondônia se ilumina com o espírito do Natal e reafirma sua vocação de servir com propósito

Publicada em 12/11/2025 às 11h32
A sede do TCE, agora iluminada por cores, símbolos e sentimentos, transformou-se em um verdadeiro “Tribunal de Luz”, onde cada feixe brilha como convite à esperança, à convivência e ao orgulho de servir.
A decoração natalina, que já encanta servidores, visitantes e moradores de Porto Velho, ultrapassa a fronteira da estética: é uma homenagem aos servidores e um gesto de acolhimento à população.
O prédio, que diariamente abriga decisões técnicas e missões de controle, converte-se neste fim de ano em um ponto de encontro entre a beleza, a fé e o sentido mais profundo do serviço público.
“Novo ponto turístico de Porto Velho”, resumiu a servidora Luana Pereira.
O BELO COMO INSTRUMENTO DE CIVILIDADE
Mais do que um gesto estético, a iluminação natalina expressa uma ação repleta de significados econômicos, humanos e espirituais, que resgata a essência do Natal e reafirma o compromisso da Corte de Contas com a sociedade rondoniense.
A iniciativa não representa apenas um investimento em ornamentação, mas em valores intangíveis e transcendentais, na autoestima institucional, na motivação dos servidores e na aproximação simbólica e afetiva entre o Tribunal e a população.
“É uma forma exemplar e mostra a dedicação da equipe do Tribunal em proporcionar essa entrega formidável não só aos servidores, mas para as famílias e a população em geral, que pode apreciar a decoração”, diz o servidor Remo Gregório
Quando as luzes se acendem, não se iluminam apenas paredes ou colunas: acende-se o propósito de servir, de inspirar e de humanizar o espaço público.
Cada feixe de luz projetado na fachada do Tribunal representa a força transformadora dos agentes públicos que o integram: profissionais que, com dedicação e propósito, atuam em prol do desenvolvimento social sustentável, do uso responsável dos recursos públicos e da indução de políticas capazes de impactar positivamente a vida das pessoas.
“Trabalhar o belo no âmbito de uma civilização não é mero adorno estético; é um ato de elevação cultural, econômica e espiritual. Quando o belo se manifesta no espaço público, ele desperta o pertencimento e inspira comportamentos virtuosos. Essa decoração natalina expressa o sentido do servir: iluminar vidas e transformar realidades”, disse o presidente do TCE-RO, Wilber Coimbra, ressaltando:
“A luz que resplandece na fachada iluminada do nosso Tribunal, vem da alma dos nossos servidores”.
LUZ QUE ACOLHE E CONECTA
No interior do prédio, o visitante encontra um ambiente que traduz o espírito natalino em cada detalhe: luzes, símbolos e cores que evocam fé, solidariedade e união. É um cenário pensado para acolher, emocionar e renovar os laços entre o Tribunal e aqueles que dele fazem parte.
“Ficamos muito felizes com essa decoração e felizes de estar em um ambiente, que reflete a beleza e o sentido do Natal”, comenta a servidora Nubiana Pedruzzi.
Nessa simbologia luminosa, cada servidor se reconhece como parte do brilho institucional e da diferença que imprime no desenvolvimento econômico e social do Estado.
O verdadeiro patrimônio de uma instituição pública são as pessoas que a animam, dignificam e a fazem pulsar em direção ao bem comum.
CRISTO, O ARQUÉTIPO DA LIDERANÇA SERVIDORA
O Cristo do Natal, expressão maior de humildade, entrega e amor, é também o arquétipo da liderança servidora, aquela que, como o servidor público autêntico, vive para servir e não para ser servido.
A inspiração cristológica do período natalino se alinha à missão do Tribunal, cuja razão de existir é proteger o bem comum, promover a boa governança e garantir o uso ético e eficiente dos recursos públicos, em favor da coletividade.
Sob essa perspectiva, o ornamento luminoso da sede do TCE-RO não é adorno supérfluo, mas um ato de comunicação institucional inteligente e humanizadora, que expressa ao cidadão uma mensagem silenciosa, porém poderosa: o Tribunal está vivo, presente, acolhedor e comprometido com o bem social.
“Eu achei muito linda a decoração. Particularmente, o Natal é uma época que amo muito. O Tribunal arrasou!”, afirma a servidora Bárbara Fernandes.
ECONOMIA CRIATIVA E ESPIRITUALIDADE CÍVICA
Do ponto de vista econômico, a iniciativa mobiliza profissionais e prestadores de serviços locais, fomentando a economia criativa e cultural.
Do ponto de vista humano, os ganhos são ainda mais expressivos: a elevação do ânimo coletivo, o senso de pertencimento e a revitalização dos vínculos afetivos entre servidores, além do despertar de uma espiritualidade cívica que conecta o serviço público à sua finalidade maior: servir com excelência e intencionalidade à sociedade.
UM TRIBUNAL DE LUZ PARA RONDÔNIA
Na dimensão simbólica, o “Tribunal de Luz”, como passou a ser carinhosamente reconhecido, converte-se em um espaço público atrativo e fraterno, onde a sociedade rondoniense pode celebrar, fotografar, conviver e refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal, que é tempo de fraternidade, sustentabilidade, amor ao próximo e confraternização universal.
“A decoração interna e externa é um esforço conjunto de vários setores, para preparar esse Tribunal de Luz”, disse a secretária de infraestrutura do TCE, Júlia Gomes.
Em um mundo que carece de empatia e esperança, iluminar o espaço público é iluminar consciências.
O brilho das luzes na fachada do TCE-RO é o reflexo daquilo que se constrói em seu interior: um Tribunal de Contas humanizado, transparente, ético e presente na vida das pessoas, que, à luz do Natal, reafirma seu compromisso maior: servir Rondônia com fé, propósito e coração.
