SINTERO: Governador Marcos Rocha anuncia abono de R$ 5 mil para servidores da educação estadual

Publicada em 17/12/2025 às 14h22
O governador Marcos Rocha anunciou na última terça-feira (16/12) que os servidores e servidoras da educação estadual receberão um abono de R$ 5 mil, dividido em duas parcelas iguais: a primeira na folha de dezembro e a segunda na folha de janeiro.
O benefício será destinado a professores e professoras, técnicos e técnicas educacionais ativos (incluindo temporários). Segundo o governador, os recursos são da própria educação e a medida é possível graças ao equilíbrio das contas do Estado.
Rocha comunicou que encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa para oficializar a concessão do abono e destacou que a iniciativa não é obrigatória, mas uma forma de agradecer e reconhecer o trabalho e a dedicação dos profissionais da educação.
O SINTERO destacou que vê com positividade o anúncio do abono, considerando-o um reconhecimento importante da dedicação das/ dos profissionais da educação. O sindicato reforça, no entanto, que segue acompanhando a tramitação do projeto de lei e trabalhando para que os direitos da categoria sejam respeitados integralmente.
