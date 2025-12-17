Ministério Público de Rondônia funcionará em regime de plantão durante recesso forense

Por MP-RO
Publicada em 17/12/2025 às 15h30
Publicada em 17/12/2025 às 15h30
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) funcionará em regime de plantão de 20 de dezembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026 – em razão do recesso forense, quando são suspensos prazos processuais.
Nesse período, em dias úteis, o expediente será exercido das 8h às 12h, com atendimento presencial por até dois servidores, nas Procuradorias de Justiça e Promotorias de Justiça (capital e interior), bem como nas unidades administrativas.
Em horário diverso e em dias não úteis, o plantão será realizado mediante sobreaviso, com integrantes da instituição escalados para atendimento de casos de natureza urgente.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!