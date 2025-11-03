Tio e sobrinho são baleados em bar na Vila Dnit em Porto Velho

Publicada em 03/11/2025 às 08h50
Um ataque a tiros deixou tio e sobrinho feridos na noite deste domingo (2), em um bar localizado na Vila Dnit, região situada após a ponte sobre o Rio Madeira, em Porto Velho (RO). As vítimas foram identificadas como Rogério B. L., de 48 anos, e José A. M. L. F., de 33 anos.
De acordo com informações da Polícia Militar (PM), câmeras de segurança registraram o momento em que um homem chega de moto ao local e, armado, realiza vários disparos em direção às vítimas antes de fugir pela BR-319.
Vítimas em estado grave
Os dois homens foram socorridos com ferimentos graves ao Hospital João Paulo II, onde permanecem sob cuidados médicos. A PM atendeu a ocorrência e realizou buscas na região, mas o autor dos disparos não foi localizado até o momento.
O caso foi registrado como tentativa de duplo homicídio e será investigado pela Polícia Civil, que deve analisar as imagens de segurança para identificar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!