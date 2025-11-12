Sine Municipal oferece orientação gratuita para a busca pelo primeiro emprego

Publicada em 12/11/2025 às 11h17
Conquistar o primeiro emprego é um passo importante na vida de qualquer pessoa. Mais do que uma oportunidade profissional, é o início de uma trajetória de independência, aprendizado e desenvolvimento de novas habilidades. Em Porto Velho, a Prefeitura, através do Sine Municipal, tem desempenhado um papel essencial nesse processo, oferecendo orientação gratuita a quem busca ingressar no mercado de trabalho com segurança e preparo.
O gerente de Recrutamento do Sine Municipal, Adriano Matozo, destaca que o serviço é aberto a todos, especialmente aos jovens que buscam a primeira oportunidade. “Hoje as ações que a gente tem são voltadas para a orientação profissional do candidato. Você que está em busca do primeiro emprego e tem dificuldade em se comunicar pode procurar o Sine Municipal, tanto aqui no Centro da cidade quanto na zona Leste, para receber orientação e não perder uma futura oportunidade de emprego”, explicou Matozo.
De acordo com o Sine, centenas de jovens são cadastrados mensalmente em busca da primeira colocação. Muitos chegam com dúvidas sobre como elaborar um currículo ou como se portar em uma entrevista, pontos fundamentais para conquistar a vaga desejada.
CURRÍCULO E ENTREVISTA
Segundo Adriano, um dos erros mais comuns está na falta de informações atualizadas nos currículos, como telefone e endereço. “Às vezes o candidato deixa um número desatualizado e acaba perdendo o contato com o recrutador. Não existe um currículo certo ou errado, mas ele precisa chamar a atenção de quem contrata. Aqui no Sine, ajudamos a montar o currículo de forma simples e atrativa”, orienta.
Outro ponto que merece atenção é a atitude durante as entrevistas. “A falta de comunicação e o desconhecimento sobre a vaga e a empresa são os principais erros. O ideal é estudar o perfil da empresa e se preparar para a entrevista. Mesmo que seja a primeira vez, quando o candidato se prepara, ele se destaca”, reforça o gerente.
OPORTUNIDADES E ENCAMINHAMENTO
O Sine Municipal também é responsável por encaminhar os candidatos às vagas disponíveis no mercado local, mantendo parcerias com empresas de diversos setores. Atualmente, o sistema municipal oferece oportunidades em áreas como comércio, serviços, construção civil e administração.
“Temos observado que muitas pessoas são reprovadas por falta de atualização de dados ou por não atenderem o telefone. É importante ficar atento, pois o contato pode vir a qualquer momento. Também oferecemos atendimento via WhatsApp, onde tiramos dúvidas e fazemos orientações profissionais”, explicou.
DICAS DO SINE
-Mantenha o currículo atualizado, com informações claras e verdadeiras;
-Atenda às ligações e mensagens do Sine e das empresas;
-Estude sobre a vaga e a empresa antes da entrevista;
-Seja pontual e mantenha uma postura profissional;
-Busque sempre aprender e desenvolver novas habilidades.
ATENDIMENTO
Sede/Centro: rua General Osório, nº 81, Centro;
Unidade Praça CEU: rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706, bairro Juscelino Kubitschek, zona Leste.
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
Contatos: (69) 3901-6414 | (69) 9 8473-8546.
A Prefeitura de Porto Velho, disponibiliza as vagas de emprego diariamente no Portal do Sine.
