SINDSEF-RO divulga início dos exames médicos periódicos em parceria da Geap e Ministério da Saúde

Publicada em 05/11/2025 às 14h17
O Sindsef/RO anuncia uma importante vitória para os servidores federais de Rondônia, a realização dos Exames Médicos Periódicos (EMP). Esta é uma luta antiga da nossa categoria que se concretiza em parceria com a GEAP e o Ministério da Saúde.
A notícia foi oficializada na manhã desta quarta-feira (05), durante reunião realizada no auditório do Sindsef/RO, em Porto Velho. A iniciativa é fundamental e faz parte da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho, visando à avaliação contínua da saúde dos servidores e a detecção precoce de possíveis problemas.
Estiveram presentes na reunião para firmar este compromisso: Almir José (Presidente do Sindsef), Francisco Torres (Secretário Jurídico do Sindsef), Pedro Paulo (Representante do Ministério da Saúde), Elene Mota (Gerente Estadual da Geap) e Valnei Mopis (Representante da Ocupacional Safety).
O Presidente Almir José destacou a importância dessa conquista: “Esta é uma reivindicação antiga do sindicato para saber como está à saúde do servidor no seu ambiente de trabalho. No município os exames periódicos já são realizados, e agora vamos estender aos servidores federais. Inclusive o exame pode subsidiar e ajudar no processo da PEC 101 e a Aposentadoria Especial.”
O processo será conduzido em duas etapas simples, conforme explicou o representante do Ministério da Saúde, Pedro Paulo:
Primeira Etapa (Manifestação e Anamnese): O servidor deve acessar o aplicativo SouGov, onde manifestará seu interesse em realizar os exames e preencherá a anamnese (questionário de saúde).
Segunda Etapa (Guia de Exames): Após a manifestação, será emitida uma guia com todas as orientações necessárias, incluindo os locais onde os exames serão realizados.
Os Exames Médicos Periódicos incluem a realização de exames laboratoriais e de imagem, que serão adaptados de acordo com a idade, sexo e os riscos ocupacionais específicos de cada servidor.
O Sindsef/RO assegura que irá acompanhar de perto todos os procedimentos e dará as condições necessárias para que a GEAP possa trabalhar em todo o Estado de Rondônia. A realização dos exames será feita pela empresa Ocupacional Safety, que é especializada em Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho, garantindo a qualidade e o rigor técnico do serviço.
“Quero fazer aqui um reconhecimento muito especial e público ao nosso companheiro, o Superintendente do Ministério da Saúde em Rondônia, Sid Orleans. Esta conquista dos Exames Médicos Periódicos, que hoje anunciamos, tem a marca do seu empenho e da sua sensibilidade. O Sindsef/RO há muito tempo levanta esta bandeira, e foi graças ao olhar atento do Superintendente Sid Orleans, que acolheu a nossa reivindicação e buscou o caminho junto ao Ministério da Saúde em Brasília, que hoje podemos transformar essa luta em realidade para os servidores de todo o nosso estado.
