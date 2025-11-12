Sílvia Cristina entrega R$ 100 mil para a Associação Mulheres de Lenço, em Rolim de Moura

Publicada em 12/11/2025 às 10h32
A deputada federal Sílvia Cristina fez a entrega do cheque simbólico de R$ 100 mil para a Associação Beneficente Mulheres de Lenço, em Rolim de Moura. A entidade atua no acolhimento de pacientes em tratamento oncológico.
“O trabalho da presidente Leonora e dos demais voluntários da Associação Mulheres de Lenço, é o diferencial nessa entidade que tem um trabalho tão humano e acolhedor com os pacientes oncológicos. Por isso, destinamos o recurso para apoiar na manutenção e custeio da entidade”, disse a deputada.
O presidente da Câmara Municipal de Rolim de Moura, vereador Ivan, a vereadora Cida da Saúde e outras lideranças, marcaram presença ao ato de entrega do benefício.
O recurso já está em execução e a entrega simbólica marcou a parceria do mandato da deputada, com a instituição.
