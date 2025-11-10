Servidores da saúde dos distritos de Porto Velho passam por exames periódicos

Publicada em 10/11/2025 às 16h09
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), está promovendo exames periódicos de saúde para servidores que atuam nas unidades dos distritos e localidades mais afastadas da capital. A iniciativa, coordenada pela Divisão de Acompanhamento em Condições de Trabalho em Unidades de Saúde (Diactus), teve início em 29 de outubro e seguirá até o dia 28 de novembro.
Os atendimentos contemplam os distritos de Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Abunã, União Bandeirantes, Nova Mutum, Jaci-Paraná, Rio Pardo, Rio das Garças, Terra Santa, Cachoeira do Teotônio e Vila Princesa.
A ação integra o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 7 do Ministério do Trabalho. O programa tem como foco acompanhar e promover a saúde ocupacional dos profissionais da rede municipal, assegurando a prevenção de doenças e o bem-estar físico e mental de quem atua diretamente na assistência à população.
Durante os atendimentos, os servidores passam por exames laboratoriais, avaliação clínica, aferição da pressão arterial, verificação de glicemia e recebem orientações sobre cuidados preventivos. Segundo o gerente da Diactus, Breno Luigi, o trabalho é essencial para garantir que todos os profissionais tenham acesso aos exames, inclusive aqueles que atuam em áreas de difícil acesso. “Nosso papel é cuidar de quem cuida. Ao levar os exames periódicos aos distritos, asseguramos o direito à saúde ocupacional a todos os servidores, sem exceção”, declarou.
A realização dos atendimentos envolve uma logística cuidadosa, com o deslocamento de equipes multiprofissionais e apoio das coordenações locais das unidades de saúde. Com essa ação, a Semusa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização do servidor e a promoção de ambientes de trabalho mais saudáveis, seguros e humanizados em todo o município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!