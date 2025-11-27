Serviços essenciais são disponibilizados para distritos de Porto Velho em mais uma edição do Rondônia Cidadã

Publicada em 27/11/2025 às 09h01
O governo de Rondônia iniciou, nesta quarta-feira (26), por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e instituições parceiras, edições do programa Rondônia Cidadã em 5 distritos da região da Ponta do Abunã, em Porto Velho. Serviços essenciais nas áreas da saúde, assistência social, assistência jurídica, emissão de documentos, orientações sobre o trânsito, benefícios previdenciários, entre outras, estarão disponíveis para os moradores de cada localidade, das 8h às 16h.
O primeiro distrito a receber a equipe do programa foi Nova Califórnia, onde os serviços estão sendo ofertados na Escola Estadual Bandeirantes; na quinta-feira (27), estarão em Extrema, na Escola Estadual Jayme Peixoto de Alencar; na sexta-feira (28), em Vista Alegre do Abunã, na Escola Estadual Antônia Vieira Frota; no sábado (29), em Abunã, na Escola Marechal Rondon; e no domingo (30), na Vila da Penha, na Escola Santa Júlia.
Desde sua criação, em 2019, o Rondônia Cidadã já realizou 208.012 atendimentos nos 52 municípios percorridos. Para a secretária da Seas, Luana Rocha, o programa ganha visibilidade cada vez mais devido à quantidade de serviços ofertados, em sua maioria nos finais de semana, dando oportunidade para quem trabalha ou estuda nos dias úteis.
“No caso dessas edições nos distritos, por serem localidades pequenas, com certeza grande parte dos moradores será contemplada. Na última edição do Rondônia Cidadã realizada sábado (22) e domingo (23), em Pimenta Bueno, foram feitos 3.418 atendimentos em diversas áreas”, destacou a secretária da Seas.
