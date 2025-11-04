Semana do Técnico Agrícola intensifica inscrições de cursos voltados para o agro, que estão abertas até 10 de novembro
Por João Albuquerque
Publicada em 04/11/2025 às 11h46
A II Semana do Técnico Agrícola que o governo de Rondônia realiza, por meio do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), de 3 a 7 de novembro, na unidade executora da instituição de ensino em Pimenta Bueno, o Centro Técnico de Educação Rural – Centec Abaitará, tem intensificado as inscrições dos cursos técnicos de nível médio voltados para o agronegócio, que estão abertas  até a próxima segunda-feira (10). Todas as informações do processo seletivo estão disponibilizadas no link.

Durante o evento, alunos de escolas de vários municípios participam das atividades que incluem palestras, mesas redondas, oficinas, além da apresentação do resultado dos estágios que se constituem na atividade de conclusão de curso dos estudantes do Abaitará que estão prestes a se formar em 2025. Quem tem interesse em estudar no Abaitará a partir 2026, é orientado no local como pode concorrer a uma das 175 vagas distribuídas nos seguintes cursos:

Técnico em Agropecuária

Técnico em Zootecnia

Técnico em Agronegócio

Técnico em Agroecologia

Técnico em Administração

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a expansão do ensino profissionalizante no estado assegura a jovens da zona urbana e rural a oportunidade de crescerem  profissionalmente. “Estudantes que concluem um curso técnico são  convidados por empresas para ocuparem  postos  de trabalho, demostrando a importância dessa modalidade educacional para o desenvolvimento socioeconômico”, salientou.

VITRINE AGRÍCOLA 

Solenidade de abertura reuniu autoridades, parceiros e representantes da comunidade escolar

Na solenidade de abertura  da Semana do Técnico Agrícola realizada na segunda-feira (3), na quadra poliesportiva do Centec Abaitará,  a aluna do Curso Técnico em Agropecuária, Elaine Moreira, ocupou a mesa de honra representando os demais estudantes dos cursos técnicos e fez uma saudação em tom de motivação para quem quer ingressar no ensino profissionalizante. “E tudo o que fizerem, façam de todo o coração”, incentivou a estudante que mora em  Nova Estrela, distrito de Rolim de Moura.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, define como uma vitrine a Semana do Técnico Agrícola, porque embora tenha como foco celebrar a importância desse profissional, oportuniza ao público  conhecer  a relevância da qualificação da mão de obra para o agronegócio. “Nossos alunos são formados para seguir as tendências do mercado de trabalho. Caminhamos para a automação no agronegócio com o uso de tecnologias para otimizar processos agrícolas, pecuários e florestais, sempre priorizando a sustentabilidade”, destacou.

Algumas tendências de cursos técnicos voltados ao agronegócio:

Agricultura Digital e de Precisão

Gestão e Empreendedorismo

Sustentabilidade e Meio Ambiente

Biotecnologia e Inovação Genética

Automação e Mecanização

Cadeias Produtivas Específicas

Logística e Comercialização

EDUCAÇÃO RURAL
