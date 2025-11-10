Secretário de Saúde agradece emenda de R$ 2 milhões do deputado Luizinho Goebel para realização de 3 mil ressonâncias em Vilhena

Publicada em 10/11/2025 às 08h20
O secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, fez um agradecimento público ao deputado estadual Luizinho Goebel pela destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 2 milhões, utilizada para a contratação de uma carreta especializada na realização de exames de ressonância magnética.
De acordo com o secretário, o recurso permitirá a oferta de 3 mil ressonâncias para atender a população do município e reduzir a fila de espera por exames de média e alta complexidade. A carreta já está prevista para iniciar os atendimentos por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliando o acesso ao diagnóstico por imagem.
Wagner Borges destacou que a emenda garante agilidade no atendimento e reforça as ações de melhoria na rede pública municipal. Ele também afirmou que o serviço será prestado conforme cronograma da secretaria, beneficiando pacientes que aguardam encaminhamento para o procedimento.
A iniciativa integra as ações de parceria entre o município e o Legislativo
