Rondônia celebra a excelência do cacau na 5ª edição do concurso estadual

Publicada em 25/11/2025 às 15h46
Evento reúne produtores, instituições e parceiros para valorizar a cadeia cacaueira e impulsionar a qualidade do produto rondoniense
O aroma de cacau fino tomou conta da Prime House, em Ji-Paraná, durante a realização da 5ª edição do Concurso Estadual de Qualidade do Cacau. O evento foi promovido pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), por meio de edital executado pela CacauRon, e reuniu produtores, técnicos e instituições que vêm fortalecendo a cadeia cacaueira rondoniense desde 2020.
A CacauRon, associação que representa produtores e chocolateiros do estado e responsável pela Indicação Geográfica do cacau de Rondônia, organizou toda a estrutura da programação. A entidade assumiu a contratação do espaço, a ambientação do local, a cerimônia e toda a logística necessária para o encontro.
O Sebrae em Rondônia garantiu a mobilização dos produtores, custeou o transporte de caravanas vindas de diferentes regiões do estado e financiou o envio das amostras ao Centro de Inovação do Cacau, localizado em Ilhéus, na Bahia. O laboratório é responsável pelas análises sensoriais e técnicas que definem os lotes vencedores. Segundo a equipe do Sebrae, o trabalho conjunto entre as instituições desde 2020 tem sido fundamental para reposicionar a força da cacauicultura no estado.
O concurso contou com o apoio de cooperativas de crédito, entre elas Sicoob e CrediSIS, que garantiram os prêmios entregues aos participantes. Nesta edição, os trabalhadores responsáveis pelo manejo nas propriedades também foram reconhecidos pela primeira vez.
O diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, ressaltou que o trabalho conjunto com os grandes parceiros busca recolocar os produtores do estado entre os principais nomes do mercado. “Nossos esforços, junto com os grandes parceiros, são para posicionar nossos produtores como grandes players desse mercado. Estamos resgatando uma posição que Rondônia já ocupou lá atrás, mas agora com ainda mais qualidade e competitividade. Parabéns aos ganhadores e a todos os organizadores”.
O produtor Mauro Celso Tauffer do município de Buritis, recebeu o prêmio principal de 15 mil reais, enquanto o colaborador de sua propriedade foi contemplado com 5 mil reais, gesto que reforça a importância de toda a cadeia produtiva.
A premiação animou os participantes. Com o cacau sendo comercializado por cerca de trinta reais o quilo, o valor entregue ao primeiro colocado equivale a quase quinhentos quilos do fruto.
O Analista do Sebrae em Rondônia, Nilo Vasconcelos de Oliveira, destacou que os produtores se sentem valorizados e reconhecidos por todo o esforço dedicado ao cultivo. "Nesta edição, recebemos cinquenta e sete amostras, um número que mostra o avanço da nossa cacauicultura. E ainda temos lotes que vão representar Rondônia no Concurso Nacional de Qualidade do Cacau, no dia seis de dezembro”, afirmou.
Mais do que uma disputa, o evento celebrou a consolidação da produção cacaueira em Rondônia, resultado de um trabalho coletivo entre Seagri, CacauRon, Sebrae e demais parceiros. O movimento fortalece o setor e reforça o potencial do cacau amazônico no cenário nacional.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
