Recurso de R$ 1,6 milhão destinado por Laerte Gomes já está na conta da Prefeitura de Ji-Paraná
Por Juliana Martins
Publicada em 12/11/2025 às 11h45
Nos acompanhe pelo Google News

 O valor será aplicado integralmente na área da saúde do município (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes (PSD), confirmou o pagamento do recurso de R$ 1,6 milhão, viabilizado por meio de emenda parlamentar de sua autoria. O valor já está na conta da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná.

O valor será aplicado integralmente na área da saúde do município, sendo R$ 1 milhão voltado à realização de cirurgias eletivas, contribuindo com a redução das filas de espera e proporcionando mais qualidade de vida à população. Outros R$ 600 mil serão utilizados na aquisição de duas ambulâncias que atenderão os distritos de Nova Colina e Nova Londrina, garantindo mais agilidade e segurança no transporte de pacientes.

Segundo o deputado, esse investimento reforça o compromisso de seu mandato com o fortalecimento da saúde pública e o bem-estar da população ji-paranaense.

“Fico muito feliz em ver que o recurso já está disponível para o município e que em breve será transformado em ações concretas para quem mais precisa. Saúde é prioridade e seguiremos trabalhando por Ji-Paraná e por toda a nossa região”, destacou Laerte Gomes.

 Foto: Rafael Oliveira 

Política Emenda
Imprimir imprimir