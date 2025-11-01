Recurso de Ezequiel Neiva garante novo veículo para Secretaria de Saúde de Alto Alegre dos Parecis

Publicada em 01/11/2025 às 08h20
Ezequiel Neiva tem contribuído com ações na saúde de Alto Alegre dos Parecis (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
A Secretaria Municipal de Saúde de Alto Alegre dos Parecis foi contemplada com um novo veículo Fiat Cronos 0 km, adquirido por meio de recurso destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (UPB). O investimento, no valor de R$ 114 mil, atendeu a uma solicitação dos vereadores Izaias Jovino, Joelson da Flor da Serra e Pastor Jercino, reforçando o compromisso conjunto em fortalecer os serviços de saúde e melhorar o atendimento à população.
A chegada do novo veículo representa um importante avanço para o setor da saúde em Alto Alegre dos Parecis. O automóvel vai reforçar a frota utilizada pela Secretaria, garantindo mais agilidade, conforto e segurança no transporte de pacientes para tratamentos e consultas em outras localidades, como o município de Cacoal.
Veículo tem atendido as demandas da Secretaria Municipal de Saúde (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
Além disso, o veículo auxiliará as equipes de saúde nas demandas diárias, facilitando o deslocamento de profissionais e o atendimento nas unidades básicas e comunidades rurais. “Esse reforço logístico contribui diretamente para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, tornando o acesso à saúde mais eficiente e humanizado”, destacou o deputado estadual Ezequiel Neiva.
A secretária Municipal de Saúde, Juliana Badan, ressaltou a relevância do investimento: “Queremos agradecer a indicação dos nossos vereadores e ao deputado estadual Ezequiel Neiva por estar garantindo esse veículo que vem a somar à nossa frota da Saúde. Esse veículo será muito útil para o município, transportando pacientes para Cacoal e para as localidades que precisam”, destacou.
O vereador Izaias Jovino também celebrou o investimento. “Agradeço o deputado Ezequiel Neiva por mais esse recurso que é de grande utilidade para atender as UBS, as linhas do município e para levar os pacientes até Cacoal, pois nossa demanda é grande na saúde. A saúde é prioridade e fico feliz quando temos um deputado que investe na saúde, educação e em todas as áreas”, afirmou.
O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou a importância da entrega. “Agradeço ao prefeito Dena por abrir as portas do município para que trouxéssemos esse recurso. O automóvel que está servindo no transporte de servidores e pacientes é um veículo multiuso, de grande utilidade para o município de Alto Alegre dos Parecis”, finalizou.
