PSDB precisa se organizar no Estado, Mendonça e Ferrari despontam na região da Zona da Mata, violência é o que mais preocupa a população

PSDB – O partido tucano já esteve entre os mais importantes do Brasil, inclusive com Fernando Henrique Cardoso na presidência da República, de 1995 a 2003 (dois mandatos seguidos). Carente de reformulação o partido é presidido em Rondônia pelo ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que formata uma pré-candidatura a governador para as Eleições Gerais de 2026, quando também serão reeleitos e eleitos presidente da República, duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas, além da sucessão estadual. Mas Chaves tem um enorme desafio pela frente, que é reorganizar o partido, que não tem nenhuma representatividade no Congresso Nacional (Senado e Câmara) e Assembleia Legislativa.
PSDB II – O partido tem dois dos 23 vereadores que foram reeleitos e eleitos em Porto Velho, Thiago Tezzari, que está afastado devido a denúncias de prática de irregularidades, e Nilton Souza. O projeto de Hildon Chaves, de concorrer a governador em outubro do próximo ano exigirá muito trabalho na organização do partido na capital e no interior. No mínimo resgatar lideranças que deixaram o partido, porque não encontravam suporte para organizá-lo em seus municípios e disputar eleições em condições de eleger prefeitos, vereadores, governador. Hildon precisa montar uma equipe eficiente em Porto Velho e outra –ou outras– para percorrer o interior formatando a reorganização do partido, para que ele volte a ser grande e influente na política regional, caso contrário, terá muitas dificuldades para conseguir se eleger governador do Estado. E o momento é agora, para que, após o recesso parlamentar se percorrer o Estado organizando os diretórios regionais, inclusive o PSDB Jovem, que já foi muito atuante no Estado. Ou mudar de partido...
Deputados – Dois nomes despontam em cinco municípios da região da Zona da Mata (Rolim de Moura, Alta Floresta, Nova Brasilândia e Novo Horizonte), segundo recente pesquisa espontânea realizada na primeira semana desde mês de novembro e publicada pelo jornal “Correio Continental”. O médico Luiz Ferrari (PSB) e o deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) despontam na disputa das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa. Ferrari e Mendonça despontaram com mais de 10% de preferência dos aposentados. Com menos de dois dígitos, mas também bem cotados aparecem Silas Borges (PSD), Cássio Góis (PSD), e Uender Nogueira (Podemos), todos com volume de votação entre 5% a 4,2%.
Violência – O conceituado jornal “Gazeta do Povo”, de Curitiba publicou hoje (12), pesquisa realizada pela Quaest sobre as situações que mais preocupam os brasileiros. E a violência superou a tudo, inclusive a corrupção e a economia. E realmente a sensação de insegurança, não importa se na cidade ou no campo é enorme, crescente e, lógico, preocupante. Segundo os entrevistados, 38% apontaram a segurança como maior preocupação, seguido da economia (15%), problemas sociais (13%), corrupção (13%), saúde (10%) e educação (7%). O avanço do crime organizado, a cada dia mais organizado preocupa, pois estamos passando por momentos difíceis em todos os segmentos, mas a violência é crescente. Rondônia tem a Polícia Militar (PM) atuante, assim como a Polícia Civil, mas as brechas jurídicas, como audiências de custódia, que provocam um prende e solta constante prejudicando o trabalho das polícias é um empecilho. O combate e o controle permanente e ostensivo da violência e da criminalidade têm que serem revistos. A população está a cada dia mais assustada e não se sente segura, mesmo em casa com muro, cerca elétrica, cachorros, câmeras, etc.
Cirurgias – Graças a recursos da deputada federal Sílvia Cristina (PP-RO), o programa Olhar de Amor ultrapassou as 5,6 mil cirurgias de cataratas. Foram atendidos pacientes de inúmeros municípios com as cirurgias sendo realizadas no Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer em Ji-Paraná com a realização de 7.5 mil consultas. Nos exames os pacientes fazem a avaliação, realizam as cirurgias e retornam no dia seguinte para serem reavaliados, têm mais dois retornos em sete dias e, após 30 dias são liberados, recebendo alta. Todos recebem óculos escuros e um colírio da equipe médica chefiada por Afonso Celso das Neves e o coordenador de cirurgias, Wagner Gomes Dias. “É com muita alegria que vemos que o Olhar de Amor se consolida como mais uma iniciativa acertada de nosso mandato, trazendo a visão de volta para quem já nem acreditava mais. É gratificante ver que o fruto do nosso trabalho, em mais uma parceria bem-sucedida com a fundação Pio XII, tem transformado vidas”, disse Sílvia Cristina.
O assunto ainda está sendo tratado nos bastidores, mas o ex-prefeito ex-vereador de Porto Velho, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, Mauro Nazif estaria disposto a voltar à militância política. E que estaria caminhando para se filiar ao PDT, presidido no Estado pelo ex-senador Acir Gurgacz +++ Boa parte dos deputados estaduais e dos demais políticos do Estado está se deslocando para Guajará-Mirim, para participar do Duelo da Fronteira, que inicia hoje (12) e será encerrado na segunda-feira (17) +++ O duelo dos bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho é um dos principais eventos folclóricos de Rondônia. A promoção é da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) +++ Quem esteve esta semana na Assembleia Legislativa (Ale) foi o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL) visitando os colegas. Affonso era deputado estadual, se elegeu prefeito e teve que renunciar para assumir o novo cargo, que exerce desde janeiro último, do segundo maior e mais importante município do Estado +++ Atlético Mineiro e Fortaleza jogam hoje (12) pelo Campeonato Brasileiro. A partida inicia às 20h30 na Arena MRV.
