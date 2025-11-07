Profissionais de saúde participam de capacitação sobre o sistema e-SUS PEC em Guajará-Mirim

Publicada em 07/11/2025 às 08h59
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), promoveu nesta semana o Curso de Capacitação sobre o Prontuário Eletrônico do Cidadão (e-SUS PEC), destinado aos profissionais da rede municipal de saúde. A ação teve como objetivo aprimorar o uso do sistema e fortalecer a qualidade dos registros e atendimentos realizados nas unidades básicas de saúde.
Durante o treinamento, os participantes receberam orientações técnicas sobre o uso do sistema, incluindo o correto preenchimento de informações, atualização de cadastros e integração de dados. O curso faz parte das ações da SEMSAU para modernizar os processos de gestão em saúde e garantir um atendimento mais ágil, seguro e eficiente à população guajaramirense.
O coordenador municipal de tecnologia e informação, Adalberto MC Comb, destacou que a capacitação é essencial para o fortalecimento do SUS no município, assegurando que os profissionais estejam preparados para utilizar as ferramentas digitais que contribuem para a melhoria contínua dos serviços prestados à comunidade.
