Prefeitura segue trabalhando para garantir infraestrutura de qualidade em Jaru

Publicada em 07/11/2025 às 15h15
A Prefeitura de Jaru está realizando, nesta semana, o cascalhamento de vários trechos da Linha 612, na zona rural do município.
A ação faz parte do cronograma contínuo de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seminsp), que tem como objetivo manter a malha viária sempre em boas condições de tráfego, garantindo mais segurança e mobilidade para os moradores.
Além do cascalhamento, os trabalhos incluem o rebaixamento de morros e outras melhorias importantes na região.
