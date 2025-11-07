Prefeitura segue trabalhando para garantir infraestrutura de qualidade em Jaru
Por ASSESSORIA
Publicada em 07/11/2025 às 15h15
A Prefeitura de Jaru está realizando, nesta semana, o cascalhamento de vários trechos da Linha 612, na zona rural do município.

A ação faz parte do cronograma contínuo de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seminsp), que tem como objetivo manter a malha viária sempre em boas condições de tráfego, garantindo mais segurança e mobilidade para os moradores.

Além do cascalhamento, os trabalhos incluem o rebaixamento de morros e outras melhorias importantes na região.

