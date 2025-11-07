Prefeitura orienta população sobre o protocolo de classificação de atendimento nas UPAs

Por ASSESSORIA
Publicada em 07/11/2025 às 14h55
Você sabia que o atendimento nas unidades de saúde segue uma classificação de risco, e não a ordem de chegada?
Esse é o Protocolo de Manchester, um sistema internacional que organiza o atendimento conforme a gravidade do caso, garantindo que quem mais precisa seja atendido primeiro.
As cores da triagem indicam o nível de urgência:
Emergência – atendimento imediato
Muito urgente – até 10 minutos
Urgente – até 60 minutos
Pouco urgente – até 120 minutos
Não urgente – até 240 minutos
Esse processo ajuda a salvar vidas e torna o atendimento mais seguro, justo e eficiente para todos.
