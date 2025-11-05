Prefeitura de Porto Velho leva serviços essenciais aos distritos de Nova Califórnia e Extrema

Publicada em 05/11/2025 às 11h36
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizará mais uma edição do projeto Cidadania em Movimento, no próximo sábado (8), no distrito de Nova Califórnia, e no domingo (9), no distrito de Extrema, levando serviços nas áreas de inclusão, assistência social, saúde e documentação.
O evento em Nova Califórnia, no sábado (8), será das 8h às 14h, na Escola Municipal Maria Jacira F. de Carvalho, à rua Cafelândia, s/n. No domingo (9), as atividades continuam no distrito de Extrema, das 8h às 14h, na Escola Municipal 13 de Maio, à rua Campo Grande, nº 582.
Contando com a parceria de diversas secretarias municipais e instituições comprometidas com o projeto, serão oferecidos os serviços:
- Cadastro Único (CadÚnico)
- Emissão de Carteira do Idoso
- Emissão de Carteira ID Jovem
- Emissão de Carteira do Autista
- Emissão de Passe Livre Estadual - DER
- Emissão do Relatório CNIS e Caged – STRE
- Registro Profissional – STRE
- Consulta Abono Salarial– STRE
- Consulta Seguro Desemprego– STRE
- Emissão de Carteira de Trabalho Digital – STRE
- Solicitação de emissão da 2ª via de Certidão de Nascimento e Casamento
- 2ª via de CPF e Título de Eleitor
- Palestra Higiene Bucal
- Corte de Cabelo (masculino e feminino)
- Aferição de Pressão e Teste de Glicemia
- Alistamento Militar – Junta Militar
- Atendimento Psicossocial
- Programa Mamãe Cheguei
- Orientação Jurídica – OAB
- Serviços de Informações e Orientações – Inclusão
- Atendimentos de Saúde.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Como em todas as edições do Cidadania em Movimento, o atendimento será limitado por senha. As senhas serão entregues por ordem de chegada. Os moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento, não será aceito documento de União Estável e, se divorciado, apresentar a Certidão de Casamento com a averbação do divórcio; RG e CPF; Foto 3x4; Comprovante de Residência original; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho e Cartão de Vacina.
Para as solicitantes dos benefícios do programa “Mamãe Cheguei” os documentos necessários são: Cadastro Único atualizado, RG, CPF e Cartão de Gestante; e para solicitar registro no Cadastro Único, os documentos são: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência e Declaração Escolar das crianças. Tudo original.
PARCERIAS
“O projeto Cidadania em Movimento leva serviços essenciais diretamente até onde o cidadão está — especialmente para quem vive longe dos centros urbanos ou tem dificuldade de locomoção. É a chance de regularizar documentos, acessar benefícios sociais e cuidar da saúde, tudo em um só lugar. Com foco nas regiões mais vulneráveis, o projeto reforça o compromisso da gestão Léo Moraes com a inclusão e a promoção da cidadania”, disse a secretária da Semias, Lucília Muniz de Queiroz.
