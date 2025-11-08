Prefeitura de Ji-Paraná inicia preaparativos para festa de aniversário de 48 anos do município
Por ASSESSORIA
Publicada em 08/11/2025 às 08h57
A festa pelos 48 anos de Ji-Paraná vem com tudo! No dia 22 de novembro teremos:

Tem moda sertaneja com Jads & Jadson no Beira Rio Cultural.

Tem o nosso tradicional Pedal de Aniversário saindo do Gerivaldão passando pela T-23 e retornando ao Beira Rio.

Tem festa pras crianças no Biancão

Acendimento das luzes de Natal

Uma grande queima de fogos pra encerrar com emoção!

É tempo de celebrar, se divertir e viver momentos inesquecíveis com a família e os amigos.

Porque Ji-Paraná é assim: alegria, tradição e muito trabalho por quem ama essa cidade!

