Prefeitura de Ji-Paraná inicia preaparativos para festa de aniversário de 48 anos do município

Publicada em 08/11/2025 às 08h57
A festa pelos 48 anos de Ji-Paraná vem com tudo! No dia 22 de novembro teremos:
Tem moda sertaneja com Jads & Jadson no Beira Rio Cultural.
Tem o nosso tradicional Pedal de Aniversário saindo do Gerivaldão passando pela T-23 e retornando ao Beira Rio.
Tem festa pras crianças no Biancão
Acendimento das luzes de Natal
Uma grande queima de fogos pra encerrar com emoção!
É tempo de celebrar, se divertir e viver momentos inesquecíveis com a família e os amigos.
Porque Ji-Paraná é assim: alegria, tradição e muito trabalho por quem ama essa cidade!
