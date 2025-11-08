Prefeito Alex Testoni anuncia afastamento parcial por recomendação médica e delega funções à filha

Publicada em 08/11/2025 às 08h50
Na noite de quarta-feira (05), o prefeito de Ouro Preto do Oeste, Alex Testoni, realizou uma live em suas redes sociais ao lado da família, comunicando à população a necessidade de reduzir o ritmo de suas atividades presenciais por orientação médica. Em entrevista concedida após a transmissão, o gestor explicou que foi diagnosticado com alto risco cardíaco e que, por recomendação dos especialistas, deve evitar exposição ao calor e situações de estresse por, pelo menos, 60 dias.
Segundo o prefeito, o diagnóstico foi confirmado após uma série de exames realizados em Ouro Preto do Oeste e em Brasília. “Estou muito feliz de ter descoberto o problema antes de sofrer um infarto. Agora é hora de cuidar da saúde, mas sem deixar de trabalhar. Continuo à frente da prefeitura, tomando decisões e dando as determinações necessárias”, afirmou.
Durante o período de cuidados médicos, sua filha, Alexia Testoni, auxiliará diretamente na gestão, representando o prefeito em atividades externas. “Ela vai me assessorar nesses 60 dias, seguindo minhas orientações e cuidando das demandas presenciais”, disse Alex. A primeira-dama, Leide Testoni, continuará coordenando os preparativos para o tradicional Natal Luz do município.
O prefeito destacou ainda os avanços recentes na limpeza urbana, com a retomada da coleta de lixo que chegou a 95% de conclusão e deve ser normalizada até o fim da semana. Também confirmou a realização das festividades de fim de ano. “Teremos sim o Natal e o réveillon. Meu problema de saúde não vai impedir que Ouro Preto siga organizada e em festa”, garantiu.
Alex Testoni finalizou agradecendo à equipe de servidores municipais e à Câmara de Vereadores pelo apoio e agilidade nas ações administrativas. “Somos um grande time. A Câmara tem nos ajudado muito, aprovando rapidamente os projetos e colaborando para manter o funcionamento da cidade”, concluiu.
