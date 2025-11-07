Prefeito Affonso intensifica operação Tapa-Buraco nos bairros de Ji-Paraná

Publicada em 07/11/2025 às 08h49
Os pedidos chegam diariamente, e a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue determinada a atender a população. Por orientação do prefeito Affonso Cândido (PL), as equipes têm aproveitado os dias de sol para intensificar os trabalhos de recuperação da malha viária com a operação Tapa-Buraco em várias ruas e avenidas da cidade.
Nesta quinta-feira (6), as ações contemplaram diversos bairros, incluindo a rua Guarulhos, entre as ruas T-25 e T-26, no bairro JK; a rua Governador Jorge Teixeira, esquina com rua Cedro, no bairro Nova Brasília; além da avenida Ji-Paraná, rua Clóves Arráes com rua 6 de Maio, no bairro Urupá. Os serviços também alcançaram a rua Almeida Barroso, entre as ruas JK e Paraná; a rua Capitão Sílvio com rua Abílio Freire dos Santos, no bairro Casa Preta; e a rua Abílio Freire dos Santos, entre a rua JK e a avenida Transcontinental, no bairro 2 de Abril.
O prefeito Affonso Cândido ressaltou que o objetivo é atender todos os bairros, conforme as solicitações encaminhadas pelos moradores por meio dos canais oficiais da Prefeitura. “Estamos divulgando diariamente os locais onde as equipes estão atuando. O cronograma é definido em conjunto com a população, que leva até a Semosp suas demandas e sugestões, recebidas diariamente também pelas redes sociais”, destacou o prefeito.
A participação popular é essencial para o sucesso da operação Tapa-Buraco. Os moradores podem solicitar os serviços diretamente à Semosp, pelo telefone ou WhatsApp (69) 3416-4161, ou presencialmente na sede da Secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
