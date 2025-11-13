Publicada em 13/11/2025 às 10h44
Novas tecnologias implementadas na atual gestão, que proporcionam mais eficiência, celeridade e melhor atendimento ao cidadão, colocam Porto Velho em destaque nacional. A Prefeitura foi selecionada pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (Anciti) para apresentar dois cases de inovação que concorrerão ao Prêmio Nacional Anciti Awards 2025, de 17 a 19 de novembro, em Campinas (SP).
Um dos projetos é o UPA Online, UPA Monitor. Responsável pela criação das ferramentas junto com a equipe da Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI), o titular da pasta, César Marini, explica que o aplicativo UPA Online está em fase de testes e será lançado em janeiro de 2026. Junto com o UPA Monitor, possibilitará o monitoramento em tempo real das filas de atendimento nas UPAs.
A ferramenta revolucionária também vai mostrar a geolocalização, tempo de deslocamento do usuário, situação da fila na unidade mais próxima e previsão do tempo de espera. “A finalidade desse serviço é otimizar o acesso às UPAs, reduzir o tempo de espera e facilitar o atendimento à população”, disse Marini.
O segundo caso é o Sistema Único de Licenciamento (SUO), uma plataforma de serviço tecnológica já utilizada em alguns setores da Prefeitura. Em breve será implantado em todas as secretarias envolvidas na emissão de licenças e alvarás.
O objetivo é desburocratizar a emissão das licenças e otimizar o tempo da gestão e, principalmente, do cidadão. Esse sistema já opera com plena eficiência na secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).
Além de concorrer com os dois projetos tecnológicos que serão exibidos em um painel, Porto Velho também concorrerá nas categorias Cidade Destaque, Prefeito Destaque (prefeito Léo Moraes) e Secretário Destaque, neste caso, o titular da SMTI, César Marini.
“Na categoria Cidade Destaque, a candidatura de Porto Velho considera o conjunto de ações implementadas e o nível de maturidade tecnológica alcançado nesta gestão”, explicou Marini.
O superintendente disse ainda que tanto os estudos de caso quanto o SUO estão alinhados às diretrizes do prefeito Léo Moraes e ao planejamento estratégico inicial. “Todas as ações visam promover a inovação e o aprimoramento dos serviços públicos por meio da tecnologia, buscando torná-los mais eficientes para a população”.
Nos próximos três anos, a Prefeitura, por meio da SMTI, vai intensificar os investimentos para alcançar qualidade e resultados ainda maiores. O objetivo é universalizar o acesso aos serviços públicos e torná-lo mais acessível ao cidadão”, finalizou.
