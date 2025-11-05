Policial Civil prende duas pessoas, apreende drogas, armas e veículos

Publicada em 05/11/2025 às 09h41
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de São Miguel do Guaporé, com apoio das Delegacias de Seringueiras, Alvorada d’Oeste e Costa Marques, cumpriu, na manhã desta terça-feira (04), mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão de duas pessoas — um homem e uma mulher — e na apreensão de drogas, armas de fogo, munições e diversos objetos de interesse investigativo.
Durante as diligências, o homem foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, enquanto a mulher foi autuada por posse irregular de arma de fogo e munições.
Na execução das medidas, os agentes localizaram pasta base de cocaína, maconha, uma arma de fogo, munições, uma balança de precisão, um veículo automóvel, uma bomba de irrigação, rádios de comunicação e outros materiais vinculados às investigações.
Os suspeitos e todo o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Guaporé, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.
A ação integra um conjunto de operações deflagradas pela Polícia Civil com o objetivo de intensificar o combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas que atuam na região.
A Polícia Civil reforça seu compromisso permanente com a segurança pública, destacando que seguirá atuando de forma técnica, integrada e contínua no enfrentamento à criminalidade e na promoção da ordem e tranquilidade social.
