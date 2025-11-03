Polícia Rodoviária Federal apreende 34 kg de cocaína em Porto Velho

Publicada em 03/11/2025 às 13h40
Rondônia, 03 de novembro de 2025 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia apreendeu, no último domingo (2), por volta das 23h40, durante comando de fiscalização de trânsito na BR 364, KM 760, no município de Porto Velho/RO, 34 (trinta e quatro) tabletes de substância análoga à cloridrato de cocaína.
Em abordagem a um veículo de passeio, o condutor apresentou visível nervosismo, demonstrando dificuldade para manusear documentos e tremores acentuados nas mãos. A partir do emprego de técnicas de entrevista, constataram-se contradições em suas declarações.
Configurada a fundada suspeita, procedeu-se à verificação minuciosa do veículo, ocasião em que foram localizados, ocultos na estrutura do veículo, os entorpecentes. Diante dos fatos, foi constatada, a princípio, a ocorrência do crime de tráfico de drogas.
O condutor recebeu voz de prisão, foi cientificado de seus direitos constitucionais e, junto ao material apreendido, encaminhado à autoridade policial competente para as providências legais cabíveis.
