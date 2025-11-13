Polícia Militar prende mulher com mandado de prisão em aberto

Publicada em 13/11/2025 às 13h50
Durante patrulhamento de rotina realizado na quarta-feira (12), uma guarnição de Rádio Patrulha da Polícia Militar de Rondônia obteve êxito em localizar e prender uma mulher com mandado de prisão em aberto, no município de Pimenta Bueno.
A equipe realizava rondas preventivas quando avistou uma suspeita já conhecida no meio policial por envolvimento em diversos delitos. Ao perceber a aproximação da viatura, a mulher tentou fugir conduzindo uma bicicleta, vindo a cair e prosseguindo a fuga a pé, pulando o muro de uma residência na tentativa de escapar.
A ação rápida e coordenada dos policiais permitiu que a suspeita fosse alcançada e contida, sendo em seguida verificado, por meio do Banco Nacional de Mandados de Prisão, que havia contra ela um mandado de prisão expedido pela Justiça.
Após a detenção, a infratora foi conduzida ao Hospital de Pronto Socorro Ana Neta para realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentada à autoridade competente para os procedimentos cabíveis.
A atuação demonstra mais uma vez o comprometimento da Polícia Militar de Rondônia com a segurança da população, reforçando a presença ostensiva e o combate à criminalidade no município de Pimenta Bueno.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!