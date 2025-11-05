Polícia Civil prende idosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas

Publicada em 05/11/2025 às 13h50
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Seringueiras, com o apoio da Delegacia de São Miguel do Guaporé, prendeu, na tarde desta terça-feira (04), uma mulher idosa suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no município.
A ação é resultado de trabalho investigativo, que vinha monitorando o estabelecimento comercial da suspeita há várias semanas. Durante o acompanhamento, os policiais identificaram indícios de que o local estaria sendo utilizado para a comercialização de substâncias entorpecentes.
Com base nas provas levantadas, a Polícia Civil representou junto ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi devidamente autorizado. No cumprimento da medida, os agentes localizaram porções de cocaína dentro do imóvel.
A proprietária do estabelecimento, identificada pelas iniciais E.B.B., foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Seringueiras para os procedimentos legais. Posteriormente, ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A Polícia Civil destaca que a ação integra o conjunto de operações contínuas de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região, reforçando o compromisso da instituição com a segurança pública e a aplicação da lei.
