PM detém suspeitos de tentativas de furto em agências bancárias

A Polícia Militar deteve dois homens neste domingo, 23, após um veículo capotar na Linha 623, próximo à RO-010, em Jaru. A abordagem ocorreu durante averiguações sobre possíveis tentativas de furto em agências bancárias de Tarilândia e Nova União.
Segundo a guarnição de serviço, ainda pela manhã o gerente da agência bancária de Tarilândia informou que, na noite de sexta-feira, duas pessoas haviam cortado a energia elétrica do prédio. Imagens das câmeras de segurança foram repassadas aos policiais, mas a baixa qualidade impediu a identificação.
No sábado, uma agência do município vizinho de Nova União relatou a mesma situação, o que levou a PM a intensificar o patrulhamento durante toda a noite.
Na manhã do domingo (23), por volta das 9h30, os policiais foram informados de que um veículo havia capotado na Linha 623 e que duas pessoas estavam próximas ao automóvel. No local, a PM encontrou dois dos três ocupantes, que se entregaram sem resistência. Durante revista pessoal e no interior do veículo, nada ilícito foi encontrado.
Diante das semelhanças entre os indivíduos e as imagens das agências, eles foram conduzidos até Tarilândia para averiguação. Consta que um deles possui passagem por tráfico no estado do Acre. Ambos informaram ser naturais do Acre e que estavam na região de passagem.
O delegado plantonista determinou que os suspeitos fossem apresentados na Unisp de Jaru, juntamente com seus aparelhos celulares, para realização de perícia. A ocorrência foi registrada e segue sob investigação para apurar se há ligação entre o grupo e as tentativas de interrupção de energia das agências bancárias.
