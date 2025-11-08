Pedro Fernandes comemora publicação da licitação para projeto de pavimentação de Cujubim a Machadinho

Publicada em 08/11/2025 às 10h35
A pavimentação do trecho entre Cujubim e Machadinho D’Oeste avançou com a publicação da licitação para elaboração dos projetos básico e executivo. O deputado estadual Pedro Fernandes celebra o início formal do processo, pauta que ele defende há anos e que já integrava sua agenda quando foi prefeito de Cujubim.
O aviso divulgado pela Supel em apoio ao DER prevê a contratação dos projetos de engenharia, ponte de concreto e componente ambiental para cerca de 70,45 quilômetros da RO-205. O certame ocorre na modalidade concorrência eletrônica por técnica e preço, empreitada por preço global, com valor estimado de R$ 2,31 milhões e sessão marcada na plataforma ComprasGov em 30 de dezembro de 2025.
Para o deputado, a etapa de projetos tira a obra do papel com segurança técnica e previsibilidade orçamentária. A ligação asfáltica entre Cujubim e Machadinho D’Oeste conecta definitivamente a região à BR-364, melhora o escoamento da produção agrícola e facilita o acesso ao estado do Mato Grosso.
Pedro Fernandes agradece ao governador Marcos Rocha, ao diretor-geral do DER, coronel Éder André Fernandes, e às equipes técnicas do DER e da Supel pelo avanço do processo. O parlamentar reafirma que seguirá acompanhando as próximas fases até a execução das obras, por entender que a pavimentação da RO-205 é estruturante para o desenvolvimento regional e para a qualidade de vida das famílias que dependem da rodovia.
