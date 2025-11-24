Operação cumpre reintegração de posse em fazendas e prende foragido

Publicada em 24/11/2025 às 08h40
Em cumprimento à decisão judicial proferida no processo nº 7003906-56.2025.8.22.0019, equipes da Polícia Militar de Rondônia, em conjunto com Oficiais de Justiça, realizaram neste domingo (23/11) uma ação de fiscalização e citação de acampados envolvidos nas recentes reintegrações de posse das Fazendas Maruins, Santa Maria e São Miguel II, pertencentes ao grupo proprietário das áreas.
A decisão judicial prevê reintegração imediata das áreas e proíbe os antigos ocupantes de permanecerem num raio de até 60 km das propriedades.
Ação foi motivada por reunião anunciada previamente
Após informações divulgadas em meios de comunicação locais sobre uma reunião envolvendo representantes de órgãos federais ligados à questão agrária e pessoas recentemente retiradas das propriedades, as equipes se deslocaram até a associação Renop, a cerca de 4 km do Distrito de Tabajará, para cumprir mandados de citação.
Polícia Militar mobilizou várias equipes
A operação contou com o comandante responsável da guarnição principal, acompanhado do motorista e patrulheiro de serviço. Também participaram equipes do Programa de Segurança Rural da PMRO, distribuídas em duas guarnições, além do apoio de duas equipes do PATAMO de Jaru.
No local, os policiais prestaram suporte aos Oficiais de Justiça encarregados das citações.
Agentes federais tentaram impedir a ação
Ao chegarem por volta das 9h da manhã, as equipes foram recebidas por representantes do Incra/RO, do Departamento de Mediação de Conflitos Agrários e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Segundo relatos da PM, esses agentes tentaram dificultar o cumprimento das citações, alegando suposta ilegalidade na operação.
Apesar disso, diante da ordem expressa do juiz da Comarca de Machadinho d’Oeste, os mandados foram cumpridos integralmente.
Foragido da Justiça é identificado e preso
Durante a verificação documental dos presentes, foram feitos cadastros de abordagem e consultas ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Em uma destas consultas, foi identificado um mandado de prisão preventiva ativo, expedido pela Vara Criminal de Ariquemes, em desfavor de um dos participantes da reunião.
O indivíduo recebeu voz de prisão e foi imediatamente detido.
Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal para exames médicos e, em seguida, levado ao Presídio de Machadinho d’Oeste, onde permanece à disposição da Justiça.
