Obras de pavimentação na Linha 625, em Jaru, transformam mobilidade na região

Publicada em 13/11/2025 às 14h24
Com obras de terraplanagem avançando na Linha 625, em Jaru, o governo de Rondônia, em parceria com a prefeitura do município, segue com os trabalhos de pavimentação preparando o local para receber o asfalto. A via está em fase de preparação, com serviços de terraplanagem e execução da base em andamento. Dos 4,6 quilômetros previstos, 2 quilômetros de sub-base já estão concluídos, marcando mais uma etapa importante do projeto que vai transformar a mobilidade na região.
Os serviços estão sendo executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e vai beneficiar os moradores do Bairro Savana Park e comunidades vizinhas, garantindo mais segurança e mobilidade no tráfego.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a parceria com os municípios garante melhorias rápidas e eficientes nas áreas rurais. “A Linha 625 é uma via estratégica para produtores e moradores da região e, estamos trabalhando para entregar um serviço que atenda às necessidades da comunidade e fortaleça a economia local”, salientou.
O diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, ressaltou o desempenho da equipe e a importância da obra para o município. “A execução da obra segue dentro do planejado, com as etapas de base e sub-base avançando de forma constante para a chegada do asfalto. Trata-se de um trabalho robusto, que exige técnica e responsabilidade e, nossa equipe tem atuado com eficiência para garantir um resultado de qualidade, focado na entrega de um trecho seguro, resistente e compatível com o volume de tráfego da região.”
O titular da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, enfatizou o impacto positivo que a obra terá na rotina dos moradores. “Muitos sonhavam com esse asfalto há anos. A poeira sempre foi uma dificuldade constante, principalmente por causa do intenso fluxo de veículos na região. Estamos trabalhando com responsabilidade para mudar essa realidade e entregar uma via de qualidade para todos que usam essa estrada.”
