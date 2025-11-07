MPRO garante condenação por tentativa de feminicídio em Colorado do Oeste

Publicada em 07/11/2025 às 14h27
O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio da promotora de Justiça Gabriela Barros Aburachid, atuou no Tribunal do Júri para condenar um homem por tentativa de feminicídio e lesão corporal. O julgamento aconteceu na quinta-feira (6/11), em Colorado do Oeste. O réu tentou matar sua ex-companheira e feriu outras duas pessoas. A pena será cumprida em regime fechado.
O primeiro ataque foi contra um homem que estava conversando na área de casa. O réu tentou golpeá-lo com uma faca, mas não conseguiu. Em seguida, o réu entrou na casa e feriu a esposa do homem. A mulher estava grávida e com o pé quebrado. O agressor causou um corte no pé dela.
Na sequência, o réu entrou em um dos cômodos da casa e tentou matar a ex-companheira dele. Utilizando uma faca, provocou um corte profundo no pescoço da vítima. Numa segunda tentativa de agressão, ela conseguiu se defender com um chute e fugir. O casal estava separado há cerca de sete meses, de um relacionamento de mais de dois anos.
Pena definida pelo Tribunal
O réu foi condenado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira e lesão corporal contra a mulher gestante. A pena definitiva aplicada foi de 13 anos e 4 meses de reclusão, mais 3 meses e 15 dias de detenção. Ele começará a cumprir a pena em regime fechado.
