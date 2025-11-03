Motorista foge depois de invadir pista contrária e bater de frente com ônibus

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 03/11/2025 às 09h00
O acidente que envolveu uma caminhonete e um ônibus municipal ocorreu na noite deste domingo (02), na Rua Moinho de Vento, bairro São Francisco, zona leste de Porto Velho.
Informações apuradas pelo site dão conta que o coletivo estava estacionado em frente da garagem, quando a caminhonete que seguia no sentido oposto invadiu a contramão e causou a batida de frente.
A PM foi chamada devido o suspeito apresentar sinais de embriaguez, mas ele fugiu com ajuda de familiares, deixando o veículo no local.
